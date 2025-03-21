Селена Гомес и Бенни Бланко выпустили любовный альбом и клип

В альбом вошло 14 треков, в том числе выпущенные ранее синглы «Sunset Blvd», «Scared of Loving You» и «Call Me When You Break Up». В работе над песнями приняли участие Finneas и Чарли XCX.

«Это просто факт. Это то, что на самом деле произошло с нами, и это описывает нас. Весь этот проект воплощает его истории в сочетании с моими историями, - рассказала Селена в недавнем интервью Rolling Stone. - Они имеют значения, которые на самом деле просто личные для нас обоих. Так что одна песня на самом деле может означать две разные вещи. И я думаю, что это было просто очень мило. Я думаю, что это была, вероятно, твоя идея. Но, да, виновна по предъявленным обвинениям. Я сказала «я люблю тебя» первой».



Селена Гомес и Бенни Бланко

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«Она это сделала, - добавил Бенни. - Я просто счастлив быть с тобой в этой поездке, я скажу тебе это. Я счастлив. Впусти меня, тренер. Я сделаю все, что нужно».

«Я чувствовала, что могу открыться ему так, как не могла в других отношениях. Эти песни отражают наше прошлое, настоящее и будущее… Что-то, что я не могу дождаться начать проживать с тобой вечно. Спасибо тебе за твою безоговорочную любовь, которую ты вложил в создание этого проекта со мной», - призналась певица.

В день релиза состоялась также премьера клипа на песню «Younger and Hotter Than Me». В ролике, снятом режиссером Джейк Шрайер, Селена Гомес живет на съемочной площадке: спит в павильоне в декорациях, чистит зубы в общественном туалете и грустит. Ее иногда навещает Бенни Бланко, а когда он уходит с киностудии, девушка снова погружается в печаль и мечтает о новой встрече.