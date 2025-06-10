Пресейвы релиза в 3 раза увеличивают попадание музыки в рекомендации

Пресейвы — инструмент для продвижения релизов, позволяющий добавлять новинки любимых артистов в свою медиатеку еще до его официального выхода, и, как показало исследование, один из главных трендов 2024 года. Так, за прошедший год пресейвы в Яндекс Музыке, VK Музыке, Spotify и Apple Music, созданные через BandLink, а также через блок «Будущие релизы» в Яндекс Музыке сделали более 1,5 миллиона пользователей. Это на порядок больше пользователей, использовавших предварительное сохранение релизов в 2023 году. В 2024 году доля пресейвов на стримингах распределилась следующим образом: 66,4% — Яндекс Музыка, 26,7% — VK Музыка, 4,2% — Spotify и 2,7% — Apple Music.

Использование пресейва помогает артистам максимизировать аудиторию в первые дни после релиза, быстрее собрать первые лайки и прослушивания, а это — наряду с другими активностями — становится еще одним сигналом для рекомендаций стримингов. Так алгоритмы понимают, что эта музыка пользуется интересом у пользователей и ее нужно показать более широкой аудитории.

По данным Яндекс Музыки, использование пресейвов в 3 раза повышает шансы молодых артистов с аудиторией до 100 тыс. ежемесячных слушателей на попадание музыки в рекомендательную систему. А артистам с аудиторией более 100 тыс. инструмент помогает быстрее находить релевантных релизу слушателей в Моей волне. В первую неделю после выхода релизы, собравшие лайки через функцию предварительного сохранения, могут набрать в 1,5 раза больше слушателей, чем релизы, выпущенные без возможности пресейва.

К тому же аудитория, сохраняющая релизы заранее, высоко вовлечена в их прослушивание — 61% пользователей, которые сохранили будущий релиз, слушают его в первую неделю после выхода, а 43% — в первый же день.

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В 2024 году пресейвы стали стремительно набирать популярность среди артистов. Почти каждый третий исполнитель в России, выпустивший новый релиз, использовал их для продвижения своей музыки. Активный рост интереса к пресейвам среди начинающих и больших артистов отмечает сервис VK Музыка, приводя данные, что даже артисты, не превышающие 500 слушателей пользуются инструментом. Всего в прошлом году более 43 тысяч артистов получили хотя бы одно предварительное сохранение релиза через пресейвы BandLink (в Яндекс Музыке, VK Музыке, Spotify и Apple Music) и отдельно Яндекс Музыки, а это в 7 раз больше, чем годом ранее.

«Пресейвы решают задачу привлечения первой аудитории релиза, что в свою очередь, повышает его шансы на взлет в Моей волне. Благодаря нашей системе персональных рекомендаций музыка артиста может быть открыта миллионам слушателей. Каждый четвертый артист, взлетевший в Моей волне и попавший в наш проект «Искра», сейчас имеет более миллиона ежемесячных слушателей в Яндекс Музыке. Поэтому пресейвы сегодня — это важный инструмент для продвижения релиза, который артисты все чаще интегрируют в свои промокампании, тем самым еще и укрепляя связь со слушателями», — Яна Скотникова, руководитель продукта для артистов Яндекс Музыки и BandLink».

«Мы заметили активный рост интереса к пресейвам в VK Музыке со стороны артистов самых разных масштабов и жанров — среди звезд первой величины и начинающих музыкантов, чьи прослушивания не превышают 500 слушателей в месяц. Каждый артист получает и новый способ взаимодействия с текущей аудиторией еще до выхода релиза, и возможность выйти на более широкую аудиторию через рекомендательные алгоритмы VK Mix. Мы уверены, что пресейвы — эффективный инструмент вовлечения аудитории, и готовим обновления, расширяющие возможности работы с пресейвами в VK Музыке», — Александр Попов, руководитель B2B направления VK Музыки.

Пресейв — это инструмент BandLink, позволяющий слушателям артиста добавлять новый релиз в свою медиатеку в музыкальных стримингах еще до его официального выхода. Пресейв помогает исполнителям не только создать интерес к предстоящему релизу, но и повысить количество прослушиваний и лайков в первые дни после старта. Среди российских стриминговых сервисов пресейвы доступны в Яндекс Музыке и VK Музыке. На текущий момент сделать предварительное сохранение трека можно через BandLink, а также на странице релиза в Яндекс Музыке.

Направление исследований BandLink охватывает музыкальную индустрию, определяя и раскрывая факторы, которые способствуют росту популярности локальных артистов. Объединяя собственные ресурсы и экспертизу индустриальных лидеров, BandLink помогает артистам строить более эффективные стратегии продвижения на основе данных, инсайтов и профессиональных рекомендаций.