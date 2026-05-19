Яндекс Музыка представила большое обновление Моей волны

Главное технологическое изменение в Моей волне — гиперконтекстные рекомендации. Они отображаются на главном экране в виде цветных интерактивных волн. Раньше Моя волна подбирала треки в соответствии с предпочтениями пользователя. Теперь она рекомендует не только треки, но и музыкальные сценарии под настроение, занятие или момент, опираясь на вкус, а также на внешний контекст: время суток, день недели, с какого устройства звучит музыка. Например, если слушатель любит джаз, включил Яндекс Музыку с ноутбука, и сейчас будний день, — Моя волна предложит «спокойный джаз для работы». Потому что понимает: скорее всего, пользователь сейчас работает.

Кроме того, Моя волна способна создавать музыкальные сценарии специально для пользователя. Например, зная, что слушатель любит рок-н-ролл и периодически включает музыку для бега, сервис может создать для него сценарий «рок-н-ролл для пробежки» — подобрав треки в жанре «рок-н-ролл», которые также подойдут для занятия бегом.

Слушатели, которые уже пользуются обновленной Моей волной, включают гиперконтекстные рекомендации на 30% чаще, чем обычные настройки. Треки из них добавляют в Коллекцию на 64% чаще, чем из базовой Моей волны. При этом общее количество дизлайков в Моей волне уменьшилось на 4%.

«Сегодня Моя волна — главный способ открывать новую музыку: каждый месяц ее включают 94% наших подписчиков. Но мы видим, что просто подходящих треков людям уже мало — каждый второй включает Мою волну в поисках музыки под конкретный момент: поработать, погрустить или выдохнуть после сложного дня. Раньше алгоритмы предсказывали музыкальный вкус, а теперь они должны угадывать контекст. Мы буквально учим рекомендации эмпатии: ведь когда слушатель переключает трек, это не всегда означает «не нравится» — чаще это значит «сейчас не время, мне нужно другое». Так родилась идея гиперконтекстных рекомендаций под конкретную ситуацию и атмосферу», — Александра Сагалович, руководитель Яндекс Музыки.

Обновление Моей волны стало возможным благодаря новому поколению ИИ-рекомендаций — генеративной модели ARGUS. Она анализирует более длинную историю действий пользователя, находит неочевидные связи и перестраивает рекомендации в реальном времени — под конкретный момент.

Для быстрой смены настроения и контекста также появилась функция «Встряхнуть Мою волну». Она помогает, когда рекомендации нравятся, но хочется чего-то другого прямо сейчас. Обновить рекомендации можно одним касанием или просто встряхнув телефон. Во время тестирования обновлений функцией «Встряхнуть Мою волну» воспользовался каждый третий пользователь Яндекс Музыки. При прослушивании с этой функцией пользователи добавляют треки в Коллекцию на 73% чаще.



В 2025 году пользователи Яндекс Музыки в среднем добавляли в Коллекцию 60 треков исполнителей, которых впервые услышали в рекомендациях. Поэтому в центре обновленной Моей волны — артисты. И теперь в рекомендательной системе можно не только послушать их музыку, но и больше узнать о творчестве исполнителей через ИИ-реплики.

«Для меня всегда было важно, чтобы в стриминге тебя не слушали просто фоном, а знали как живого человека. Поэтому круто, что артисты стали лицами Моей волны. Сразу появляется дополнительная связь со слушателем. А ИИ-реплики с интересными фактами об исполнителе — это вообще бомба», — певица Zivert.

ИИ-реплики с фактами о музыке генерируются на основе открытых источников: новостей, интервью и пресс-релизов. Они помогают узнать больше об артисте и его музыке, а также могут предложить поддержать музыканта донатом или сходить на концерт. Это усиливает связь артистов со слушателями: переходы в профили музыкантов выросли на 11%, как и прослушивания треков с их страниц.

Вместе с обновлением Моей волны в приложении Яндекс Музыки появился раздел «Что послушать». В нем собраны: персональная музыкальная витрина, Тренды с редакционными подборками, Чарт, Суперлонч, аудиокниги, подкасты и детский контент.

Обновление уже доступно части подписчиков Яндекс Плюса в России и Беларуси — в мобильных приложениях на iOS и Android, десктопной и веб-версии Яндекс Музыки. В ближайшие дни оно постепенно появится у всех пользователей.