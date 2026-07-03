Баста и Полина Гагарина горят как «Феникс»

«Феникс» — четвертая по счету коллаборация этих артистов. Предыдущие совместные синглы «Голос», «И целого мира мало» с альбома «9» и «Ангел Веры» в поддержку подопечных фонда «Обнаженные сердца» выходили десять лет назад.

Артистов связывает многолетняя дружба и участие в жюри шоу «Голос» на Первом канале. Альбом Полины Гагариной «9» (2016), на котором была совместная песня «И целого мира мало», издавало творческое объединение GAZ.

Инициатором новой совместной песни стал Баста. «Феникс» — материал, который изначально требовал соединения двух голосов, двух творческих энергий:

«Мы давно не работали с Полиной над общим музыкальным материалом. Поэтому, когда я понял, как должен звучать «Феникс», сразу написал ей. Великолепный, сильный голос Полины здорово лёг в трек. С ней «Феникс» зазвучал ярко, объемно и по-настоящему вдохновляюще — как и должна звучать песня о том, как после тяжелых падений возможно подняться на новую высоту», — рассказывает Василий Вакуленко.

«Мы с Васей очень разные артисты, но в музыке у нас совпадает главное — честность. После предыдущих работ осталось ощущение, что мы еще не всё сказали друг другу как музыканты», — говорит Полина Гагарина.

По словам артистов, в студии трек был записан быстро, но в этот раз музыканты пошли на стилистический эксперимент: у «Феникса» достаточно тяжелое, мощное рок-звучание, которого ранее не было в совместных работах.

«Для меня «Феникс» — не просто красивая легенда о возрождении. Это, в первую очередь, про выбор продолжать жить и действовать после момента, когда тебе казалось, что всё закончилось. Не делать вид, что огня не было, не отрицать свою боль, а пройти через нее и стать другой — сильнее, честнее, свободнее. Мне бы хотелось, чтобы человек, который сейчас находится в своей внутренней темноте, услышал эту песню и почувствовал: ты не разрушен, а просто меняешься, перерождаешься и становишься сильнее», — резюмирует Полина.