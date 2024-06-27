В Spotify проблемы у российских артистов

Неразбериха царит в российском сегменте ушедшего из России аудио-стриминга Spotify. Некоторых российских артистов — Soda Luv, Slava Marlow, Yanix, 163onmyneck, Lida, Джизуса — взломали в Spotify. Вместо их фотографий появились ссылки на телеграм-канал хакеров, где они продают доступ к аккаунтам.



Основатель и главный исполнительный директор Spotify Даниэль Эк

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Тем временем в аккаунтах Shaman и Полины Гагариной исчезли все треки, сообщает The Flow. Но это, возможно, действия самой платформы из-за попадания артистов под санкции ЕС. Одновременно все треки пропали у Григория Лепса, Олега Газманова, Чичериной и группы «Любэ».

Восстановить аккаунты сейчас непросто: два года назад Spotify закрыл офис в России. Комментариев от самой платформы пока не поступало.