Билли Айлиш стала самым молодым артистом со 100 млн стримом в месяц

Двукратный обладатель «Оскара» Билли Айлиш уступает только The Weeknd, у которого 107 миллионов слушателей в месяц, и Тейлор Свифт, у которой 102 миллиона слушателей; у обеих на стриминге песен в два раза больше, чем у Айлиш. И в свои 22 года она становится самым молодым артистом, достигшим отметки в 100 миллионов слушателей в месяц.



Billie Eilish

«Spotify был частью истории Билли с самого начала. Со времен «Ocean Eyes» у нее постоянно растет число поклонников по всему миру, — рассказал Billboard Джереми Эрлих, глобальный руководитель музыкального направления Spotify. - То, чего она и Финнеас достигли с 2016 года, весьма примечательно… и все это к 22 годам».

На данный момент у певицы и автора песен Билли Айлиш восемь песен в клубе Billions Club: «Lovely» с Khalid (2,8 миллиарда прослушиваний на сегодняшний день), «Bad Guy» (2,5 миллиарда), «When the Party's Over» (1,8 миллиарда), «Everything I Wanted» (1,6 миллиарда), «Ocean Eyes» (1,4 миллиарда), «Happier Than Ever» (1,3 миллиарда), «Idontwannabeyouanymoreй» (1,09 миллиарда) и «Bury a Friend» (1,01 миллиарда).

Дебютный сингл Айлиш «Ocean Eyes» попал в Billboard Hot 100 в 2018 году, а в следующем году достиг 84-й строчки. С тех пор она включила еще 42 песни в список всех жанров Billboard Hot 100, шесть из которых вошли в десятку лучших, включая песню 2019 года «Bad Guy», которая возглавила чарт в августе того же года.

Ее третий альбом, Hit Me Hard and Soft из 10 треков вышел в апреле и дебютировал под номером 2 в Billboard 200. Первый альбом «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» и второй «Happier Than Ever» оба возглавляли чарт в течение трех недель.