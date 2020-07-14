Billboard изменил правила своих чартов продаж

Ранее в чартах Billboard было требование, чтобы альбомы в комплекте с товарами были доступны для покупки одновременно и по отдельности на одном и том же веб-сайте, а также требование, чтобы товары, продаваемые отдельно, были по цене ниже, чем пакеты, которые включали альбом. Кроме того, комплекты товаров / альбомов можно было продавать только в официальном интернет-магазине артиста, а не через сторонние сайты. Теперь Billboard в знак признания того, что эти меры не достигли намеченной цели точного отражения намерений потребителей, решил полностью исключить практику подсчета альбомов в комплекте с товарами и концертными билетами в своих рейтингах и хит-парадах.

В соответствии с новыми правилами, все альбомы, поставляемые с товарами или билетами на концерты, должны рекламироваться как дополнение к этим покупкам, чтобы их можно было включить в чарты. Те из них, которые включены в единственный вариант с единой ценой (вместе с товаром или билетом) и с ценой альбома, нераскрытой для потребителя, больше не учитываются. Компания Billboard верит, что полученные графики будут более точно отражать выбор потребителей.

Кроме того, Billboard больше не будет позволять сообщать о продажах физических альбомов или синглов, которые связаны с цифровыми загрузками, как о цифровых продажах, что исключит практику использования «спонтанных» непроизведенных предметов, влияющих на ранжирование в чартах первой недели. Только когда физический товар - якобы то, что покупает потребитель - будет отправлен покупателю, он будет засчитан в официальных бюллетенях Billboard.

Практика продажи винила, компакт-дисков и других физических выпусков, которые не будут производиться и поставляться потребителям в течение нескольких недель или месяцев - предлагая при этом цифровую загрузку, которую можно мгновенно выкупить, - стала широко распространенной в последнее время среди артистов, включая Джастина Бибера, Арианы Гранде и 6ix9ine, которые недавно использовали тактику для повышения своих позиций в чарте. Последние изменения в правилах сделают эту тактику неэффективной.

Billboard внедряет эти изменения для решения проблем с точной оценкой намерений потребителей, которая была основой чартов Billboard с момента их появления, и подрывается все более распространенной практикой пакетирования, - сообщает издание.

Хотя стратегия продаж альбомов вместе с билетами или мерчем длится не первое десятилетие, в последнее время артисты и лейблы использовали ее для увеличения продаж альбомов, которые постоянно падают в течение последних нескольких лет, но оцениваются значительно выше, чем стримы в чартах. В 2019 году общий объем продаж альбомов упал на 18,7%, что показывает четвертый год подряд, когда продажи альбомов падают минимум на 10%.