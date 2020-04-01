Как коронавирус влияет на музыкальную индустрию на неделе

Физические продажи музыкальной индустрии, включая винил, значительно упали в ответ на пандемию COVID-19. Похоже, что повсеместное нарушение нормального образа жизни американцев - школы и немало предприятий закрылись на неопределенный срок, а многие государственные и местные органы власти запретили проведение больших собраний - привели к далеко идущим изменениям в их развлекательных привычках.

Новое исследование из Billboard (с участием данных из Nielsen SoundScan) сообщает, что в течение прошлой недели по видео-потокам наблюдалось 3,7 процента роста числа зрителей, в дополнение к увеличению на 6,9 процента в течение предыдущих семи дней. В первом квартале 2020 года, благодаря притоку домашних зрителей, объем потокового видео увеличился более чем на 28 процентов по сравнению с тем же периодом в 2019 году.

Кроме того, аудиопотоки сократились еще на 3,2 процента за тот же недельный период. В некотором смысле, это падение даже является относительно положительным, поскольку предыдущая неделя принесла ошеломляющее снижение общей потоковой передачи музыки на девять процентов.

Продажи винила упали примерно на 44 процента по сравнению с предыдущей неделей, так как музыкальные магазины (и онлайн-магазины) по всей Америке закрыли свои двери. Неопределенное состояние экономики и решение Amazon остановить новые заказы на винил, безусловно, также не повлияли на коммерческие показатели по физическим носителям.

А вот продажи цифровых альбомов снова выросли по сравнению с предыдущей неделей. Хотя это достижение, скорее всего, можно отнести к чрезвычайно популярному новому альбому The Weeknd "After Hours".