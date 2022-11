Новый рекорд Тейлор Свифт: 10 из 10 в Billboard Hot 100

На первом месте расположилась песня «Anti-Hero», на втором – «Lavender Haze», на третьем – «Maroon». Четвертая строчка за песней «Snow On the Beach», дуэту с Ланой Дель Рей, пятая – за «Midnight Rain». Также в топ вошли композиции «Bejeweled», «Question?…», «You’re On Your Own, Kid», «Karma» и «Vigilante Sh*t».



Taylor Swift в Billboard Hot 100

Тейлор Свифт – первый артист в истории с таким результатом. Наиболее близко к ней подошел Дрейк: в 2021 году рэпер занял девять мест в топ-10 благодаря выпуску альбома «Certified Lover Boy». У певицы похожая ситуация: все вышеперечисленные песни вошли в новый альбом певицы «Midnights», релиз которого состоялся 21 октября.

Сам альбом «Midnights» тоже имеет огромный коммерческий успех: за первую неделю в США было продано почти 1,6 млн копий – феноменальный показатель для эры стриминга. Из них 575 тысяч приходится на винилы: таким образом, Тейлор Свифт побила рекорд Гарри Стайлса, который за неделю продал 182 тысячи физических копий своего альбома «Harry’s House».

И это далеко не все достижения Свифт в эре «Midnights». Она стала самой успешной женщиной по количеству хитов в топ-10 Billboard. Предыдущий рекорд принадлежал Мадонне с 38 песнями, у Свифт же таких теперь 40.

Кроме этого, она сравнялась с Барброй Стрейзанд по количеству альбомов на вершине чарта. Обе артистки возглавляли Billboard 200 с 11 разными релизами, что делает их самыми успешными женщинами в этом чарте.