Робби Уильямс и Лаура Паузини спели гимн Клубного чемпионата мира

Лондонский «Челси» в итоге разгромил парижский «Пари Сен-Жермен» со счетом 3:0 в США, на стадионе Метлайф-стэдиум в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси.
«Музыка и футбол объединяют людей как ничто другое. Поэтому стать официальным музыкальным послом ФИФА – для меня большая честь. Это особенный момент: исполнить песню вместе с Лаурой на финале Клубного кубка мира, разделить этот момент вместе с болельщиками на стадионе и болельщиками со всего мира», - говорит Робби Уильямс.
Лаура Паузини назвала «большой честью» сотрудничество с Уильямсом, а самую песню – «потрясающей и очень трогательной».
4 сентября Уильямс выступит в Казахстане на фестивале Park Live, билеты уже в продаже.
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