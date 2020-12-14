Робби Уильямс высмеял Бориса Джонсона и призвал встретить Рождество

Режиссер Дэн Мейсси снял рождественскую историю про желание остановить праздник, и обсуждение этой темы премьер-министром Борисом Джонсоном (его сыграл сам Робби Уильямс), Терезой Мэй (ее сыграла Дженни Гриффин, и даже села на шпагат) и другими. Все заканчивается веселыми танцами, как полагается в Новый год (прямая ссылка).
46-летний певец напомнил фанатам, что пандемия COVID-19 не помешает праздничному веселью. Робби также высмеял все катастрофы, с которыми люди столкнулись во время пандемии COVID-19, включая бесконечные звонки Zoom, социальное дистанцирование и бесконечную борьбу за покупку рулона туалетной бумаги. Робби, устроившись в своей гостиной, поет народу, что они все еще могут наслаждаться Рождеством, несмотря на все правительственные ограничения.
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