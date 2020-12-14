Робби Уильямс высмеял Бориса Джонсона и призвал встретить Рождество

В беседе с корреспондентом Рейтер после репетиции церемонии Уильямс сказал, что исполнит “попурри, множество моих главных хитов” вместе с российской оперной певицей Аидой Гарифуллиной.





«Я бы с удовольствием исполнил “Party Like A Russian”. К сожалению, меня попросили не петь Party Like A Russian», - сказал он.

