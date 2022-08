Robbie Williams вспомнил о былом в клипе «Lost»

Клип можно посмотреть через VPN здесь. Продюсерами трека выступили Гай Чемберс и Ричард Флэк. Песня представляет собой возвышенную лирическую балладу в оркестровом сопровождении.



Robbie Williams







«Песня о тех временах в моей жизни, когда я предавался безрассудному поведению», - признался Робби Уильямс.

Альбом «XXV», релиз которого состоится 9 сентября, посвящен 25-летию сольной карьеры Робби и будет включать оркестровые обработки его хитов и несколько новых песен. Кроме «Lost», это «Disco Symphony», «More Than This» и «The World And Her Mother».