Robbie Williams вспомнил о былом в клипе «Lost»

Об этом он сообщил в интервью The Sun, пишет Lenta.ru.



«Меня это по-настоящему напугало, потому что я уже оказывался в таких темных местах и раньше — но тогда мне было 23, 27 или 32 года», — отметил исполнитель. Он уточнил, что почувствовал себя очень уязвимым и понял, что не бессмертен.



Робби Уильямс



Уильямс также заявил, что несколько раз оказывался на грани смерти из-за своей наркотической зависимости. Он добавил, что боится повторить судьбу певца Джорджа Майкла, который умер в