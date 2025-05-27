Диана Арбенина предпочитает одинокий бассейн в «Сколько тебе лет»

Действие клипа режиссера Саши Сахарной происходит в неком особняке, где в полутьме двигаются едва различимые герои. Клип содержит отсылки к картине Бернардо Бертолуччи «Мечтатели», французскому кино новой волны и фильмам Дэвида Линча.

«В отличие от предыдущего клипа «не смотри на меня», новая работа — это не остросюжетная история и не рассказ, а искусство образов и деталей в чистом виде, - сообщили представители Дианы Арбениной. - Почему эти молодые люди собрались здесь самозабвенно танцевать? Что означает игра в классики на паркете и сцена с бассейном? Вопросов много, но зрителю предлагают найти ответы самостоятельно: но, возможно, каждая трактовка — правильная. А, может, ответы и вовсе не стоит искать — а просто наслаждаться красотой кадров».

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Диана Арбенина

«Глянцевая пустота стремится превратить нас в демонов. Не поддавайтесь ей. Не ломайтесь. Лучше одинокий бассейн с остывшей водой, чем кипящий котел на афтерпати жизни. Спасибо Саше Сахарной за молодую зрелость и непредсказуемую легкость совершенства», - говорит Диана Арбенина.

Песня «Сколько тебе лет» вошла в сольный альбом Дианы Арбениной «BloodyMary», премьера которого состоялась 21 марта 2025 года.