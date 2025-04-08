Диана Арбенина спела «Bloody Mary» в прямом эфире

Песни из нового, 14-го студийного альбома Дианы Арбениной «Bloody Mary» прозвучали в живом исполнении в шоу «Мурзилки Live» – на популярной концертной площадке, где презентуют свои новинки многие известные артисты.



Диана Арбенина дала рок-концерт на радио

«15 границ», «Сколько тебе лет», «Обстоятельства», «Кузнечики», «Реагенты», «Линч», «Вот и я», «Не смотри на меня» и «Bloody Mary» – трек, давший название альбому, – поклонники слушали по радио и с помощью видеотрансляции. Была заполнена зрителями и открытая студия «Авторадио», где проходил рок-концерт.

«Я не считаю это музыкальным экспериментом, – сказала Арбенина о своем новом альбоме. – Я считаю, что это развитие, движение вперед. Импульс, который стал планом. А началось все с песни «Не смотри на меня».



Певица исполнила песни из своего нового альбома

«Bloody Mary» – яркая история любви, рассказанная в песнях, хмельной коктейль из музыки, чувств, эмоций. Она и сама не всегда понимает, откуда берутся слова и что именно она имеет в виду, призналась певица.

«Меня вообще все трогает, это же видно по мне, – заявила Арбенина. – А самое главное, что я всякий раз думаю: «Не буду реагировать, конечно, не буду. Все, я такая спокойная. Мне так много лет».

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«Bloody Mary» - не эксперимент, а развитие, говорит Арбенина

Чувства сами находят выход. В один из вечеров она села и написала сразу две песни, с которых начался новый альбом.

«Это «Не смотри на меня» и «Сколько тебе лет». Вот лежал лист справа и лист слева, я сидела и записывала то там, то здесь», – рассказала Диана.

Презентацию «Bloody Mary» в родном Санкт-Петербурге певица провела 6 апреля, сразу после «Тотального диктанта», который прочитала в Москве.

«Я обожаю эту традицию, потому что мы на русском языке говорим все хуже, пишем отвратительно, и проверять себя каждый год все-таки нужно», – считает она.



7 июня рок-дива приглашает на стадионное шоу в Москве

7 июня певица приглашает всех на большое стадионное шоу «Арбенина. Любовь» на сцене «Лукойл Арены» в Москве. Рок-дива обещает новые песни, новые чувства, новую энергию и вечный рок-н-ролл.