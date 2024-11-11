«Ночные Снайперы» обратили жертв в волков: «Не смотри на меня»

В клипе, снятый командой Дианы Арбениной, рассказана противоречивая история про волков, охотников и абьюзе в семейной жизни.

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Видео впечатляет не только сюжетом, но также режиссерской и операторской работой, красочной и контрастной сменой кадров зловещего леса, где царствует волчица, и уютного загородного дома, где живут героиня Дианы и ее спутник. Видео снято командой diana arbenina production.

Диана называет эту песню одной из самых личных и сильных за всю свою карьеру. «не смотри на меня» — это нетипичная для творчества Дианы композиция в стиле размашистой, но меланхоличной и утонченной рок-музыки. Особенно масштабно эта песня звучит на концертах Арбениной в рамках ее большого тура, который проходит прямо сейчас и завершится 7 июня 2025 года стадионным шоу на «Лукойл Арене» в Москве. Песня «не смотри на меня» вышла 27 сентября. Она откроет не только грядущий альбом Дианы Арбениной, релиз которого состоится в марте 2025 году, но и принципиально новую эру в звуке и лирике Дианы», - говорится в описании к видео.