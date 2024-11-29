Вышел в свет трибьют-альбом Диане Арбениной

Диана Арбенина давно обдумывала идею альбома-трибьюта, но постоянная творческая занятость вынуждала откладывать эти планы на потом. Когда идея выпустить трибьют, наконец, стала возможной, остался главный вопрос: кто будет исполнять хиты Дианы — артисты старшего, среднего или молодого поколения? В итоге путем творческих проб на свет появилась версия «Юго-2» в исполнении NЮ. Этот момент стал судьбоносным. Диана услышала в машине эту версию и сильно впечатлилась авторским прочтением Юрия Николаенко, который превратил «Юго-2» в мощнейшую рок-балладу. Арбенина поняла и решила: трибьют должны делать молодые артисты.

«Четырнадцать молодых музыкантов, абсолютно разных и музыкально, и стилистически, но равноценных в мире своей самобытности, таланта и дерзкости подарили мне четырнадцать моих песен в новых аранжировках. Они это сделали по-своему, они это сделали так, как чувствовали, с большим уважением. Я им не мешала, я ничего не диктовала, и получилась такая классная пластинка. В конце концов, я хочу сыграть с этими ребятами вместе. Самое главное, когда вы начнете слушать трибьют, помните, что я это одобрила, мне понравилось, и я растаяла, когда услышала, как они подошли и отнеслись к моим песням», - рассказала Диана Арбенина в предисловии к делюкс-версии альбома.

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Диана Арбенина

Земляки Дианы из Минска, группа Nemiga, обратили «Катастрофически» в изящную поп-песню. Тося Чайкина представила «Адреналин» в стиле инди-поп. Рэпер PLC добавил песне «Ты дарила мне розы» стиля и утонченности. «31 весна» в исполнении Tritia стала стадионным рок-боевиком, а «Рубеж», которую спела Мари Краймбрери, стал звучать как радийный хит.

«Принять участие в этом трибьюте - невероятная честь. Спасибо за то, что доверяете», - обратилась Мари Краймбрери к Диане Арбениной.