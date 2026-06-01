Диана Арбенина выпустила первый рэп-альбом «Rap for mama»

В альбом вошло 10 рэп-треков, включая ранее вышедший трек The Punisher, а также коллаборацию с «Непоседами».
Название родилось благодаря дочке Марте: она собрала для мамы плейлист с любимыми рэп-треками и назвала его «Рэп для мамы». Это стало отправной точкой нового творческого пути.
Альбом открывается записью телефонного разговора Дианы с ее мамой, где певица интересуется ее мнением об альбоме.
«Я очень довольна, - признается Диана Арбенина. - Я вообще не ожидала, что меня вынесет в этот жанр. Я прямо растворяюсь в этой работе».
Самый честный вердикт альбому дала сама Диана:
«Да, это жёсткий вайб. Не обломаешься — будет в кайф».