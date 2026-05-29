Юлия Савичева спела «Сгорать» о созависимости

Релиз поп-рок баллады осуществил лейбл Fenix Music.
«Пообещай, что будешь сгорать вместе со мной / Пули в сердце плавятся / Завтра эта любовь нас точно убьет / Ну какая разница?», - поет Юлия Савичева.
«Моя новая песня «Сгорать» – это поп-рок-манифест об отношениях, которые убивают обоих, - прокомментировала Юлия Савичева. - Я стала замечать, что проблема созависимости очень распространена: то ли оттого, что люди сейчас очень уязвимы, то ли оттого, что они не находят опоры в себе и пытаются найти ее в других. Мы привыкли романтизировать «страсть до гроба», но часто не понимаем, что она убивает в нас человечность. Ведь сгореть вместе с другим человеком легко, а вот собрать себя заново, в лучшей версии, безумно сложно. Мне хочется верить, что моя новая песня поможет людям, которые столкнулись с болезненной любовью, снова разбудить в себе внутренний огонь и начать с чистого листа».