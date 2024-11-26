«Я в восторге»: Савичева рассказала о сотрудничестве с Лепсом

В ближайшее время, поделилась Юлия Савичева в эфире «Авторадио», она споет с группой Tritia, а еще раньше выйдет знаковый фит с Григорием Лепсом – уже второй за этот год.

«Я вообще в восторге, потому что он сам мне предложил еще раз спеть вместе. Из нескольких предложенных песен мы выбрали наиболее лиричную композицию, но в то же время она, как всегда, эмоциональная, с напором, с надрывом», – говорит певица.



Савичева перепела трек Шатунова и сотрудничает с Лепсом

Среди других планов Савичевой: участие в новом телепроекте, выпуск в следующем году большого альбома и премьера клипа на песню «Надо быть сильной», сниппет которого уже выложен в Сети.

«Клип должен выйти в начале декабря. Он очень яркий, эмоциональный. Там много девушек с разными судьбами, и все они будут рассказывать об этом», – сообщила Юлия.

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В студию шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио» Савичева пришла, чтобы устроить live-премьеру перепетой ею песни Юрия Шатунова «Я перессорился с дождем». Артистка призналась, что сама впервые узнала об этой песне только год назад во время подготовки к концерту памяти Шатунова, где ей и предложили исполнить этот трек.

«Юра пел ее на своих концертах, но даже не выпустил. Я никогда не являлась поклонницей и фанаткой Юры, но помню, как пересекалась с ним за кулисами. Он всегда был приятным и достаточно скромным, но мне трудно было представить какую-нибудь его песню в моем исполнении. И вдруг удивительным образом все сложилось так, как будто это вообще моя песня и изначально была для меня написана», – рассказала исполнительница хита «Москва-Владивосток».



Юлия Савичева готовит сюрпризы поклонникам

В августе обновленный трек «Я перессорился с дождем» появился на цифровых площадках, а теперь впервые прозвучал вживую в радиоэфире. Певица готовит и другие сюрпризы для поклонников.