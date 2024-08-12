Юлия Савичева и Джизус показали «Лето без тебя» в белые ночи

История любви, которая держит в напряжении с первого до финального кадра, вайб двух столиц, испытание жарой и сутки без сна – Юлия Савичева и Джизус экранизировали ранее вышедший дуэт. Режиссёром клипа «Лето без тебя» выступил Константин Черепков. Ранее с Константином Черепковым Юлия Савичева снимала клип «Девочка».

«Лето без тебя» снимали в Москве и Санкт-Петербурге. Кадры из столицы позволяют увидеть то, что обычно скрыто от посторонних глаз – запись песни и работу на студии. Снимали в условиях катастрофической жары в Москве – команда, артисты и музыканты проявили стойкость. В клип вошли кадры с выступления Юлии Савичевой и Джизуса на фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга». Актёры клипа, как и сами артисты, встретились на съёмочной площадке – он из Питера, она из Москвы, историю героев снимали сутки без сна.

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



Юлия Савичева: «Режиссёр клипа предложил нам несколько вариантов сценария, мы выбрали этот – с позитивным финалом. Здорово, что линия героев снималась именно в Санкт-Петербурге – я обожаю этот город, а Джизус с недавних пор переехал сюда жить – всё сложилось. Я восхищена работоспособностью команды – во время съёмок в Москве стояла адская жара, музыканты в кожаных куртках весь день играли свои партии дубль за дублем и ни разу не пожаловались на усталость или жару – настоящие профессионалы. Команда Кости Черепкова – выше всяких похвал! Каждый раз поражаюсь организацией съёмочного процесса и видением команды. Спасибо всем, кто участвовал в создании клипа «Лето без тебя»!»



Юлия Савичева

Джизус: «Я впервые работал с Костей Черепковым – потрясён уровнем организации и вовлеченности в процесс. Впечатления только положительные, а результат вы можете увидеть сами».