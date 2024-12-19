Юлия Савичева показала, как «Надо быть сильной»

Режиссер клипа Алине Верипя, оператор – Антон Тихонов. Тезис «надо быть сильной» режиссер передал через занятия девушками физкультурой и танцами.
«Эта песня — о нас, о женщинах, которые каждый день стараются соответствовать ожиданиям. Нужно быть идеальной хозяйкой, успешной карьеристкой, красивой по чьим-то стандартам, удобной для всех… Но знаете что? На самом деле, единственное, что нам действительно нужно, — это быть собой… Потому что счастье всегда начинается с нас самих. Да, нам всем надо быть сильными, но важно помнить: под этой силой у каждого из нас — хрупкая, ранимая душа. Мы все уникальны, и каждый из нас пришёл в этот мир, чтобы быть собой — единственным и неповторимым. Пожалуйста, не забывайте об этом», - говорит Юлия Савичева.
Песня «Надо быть сильной» вошла в альбом Савичевой «Под кожей», релиз которого состоялся в марте.
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