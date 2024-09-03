Юлия Савичева устроила зажигательную дискотеку в центре Москвы

Живой концерт Юлии Савичевой открыл новый сезон дискотек «Юмор FM» – «Танцуют все!». Проект впервые вышел за рамки эфира и прошел в Открытой студии ГПМ Радио на площадке форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» в «Музеоне».



Юлия Савичева спела в Открытой студии ГПМ Радио

Невероятная энергетика певицы вырывалась за пределы студии – даже в радиоэфире было слышно, как треки «Привет», «Не до любви», «Если в сердце живет любовь» и многие другие вместе с ней поют зрители, находящиеся снаружи, у больших панорамных окон. Неожиданно в Открытой студии появилась еще одна «рыжая бестия» – MATANYA, вместе артистки провели live-премьеру песни «Царевна». «Максимальная концентрация рыжего сейчас в студии», – заявил ведущий «Шутки Шоу» на «Юмор FM» Антон Бурный.

«Счастлива, что эта прекрасная певица сегодня смогла спонтанно прибежать. Я предложила ей сделать что-нибудь ведьминское, и она согласилась», – рассказала Юлия Савичева.

Артистки познакомились на одном из вокальных конкурсов, где Савичева была в составе жюри, а юное дарование Татьяна Качурина выступала с собственным номером. После этой встречи с MATANYA у Юлии возникло непреодолимое желание спеть дуэтом.

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«Вышла в финале такая классная рыжая бестия, как зафигачила там, причем собственную песню, – вспомнила Савичева. – Номер был классный, спела круто, я в восторге рукоплескала стоя. После этого мне очень захотелось спеть с ней дуэтом. Она поддержала идею, написала специально для нас песню «Царевна». Сейчас этот трек в топ-5 самых прослушиваемых моих композиций. Спасибо огромное всем, кому она полюбилась».

Слушатели забросали артистку вопросами, когда она вновь споет с Джиганом. В дуэтах у нее, пошутила Юлия, сплошное G: два трека выпустила с Джиганом и третий с Джизусом. Пора нацелиться на другую букву алфавита.

«В ближайшее время, надеюсь, так и случится, держу пальцы крестиком, – намекнула Савичева. – На днях увидела ремейк группы thekrk на песню «Корабли» и была просто в восторге. Ребята очень качественно делают музыку, классный вокалист Слава поет, гроулит в лучших традициях Честера Беннингтона».

Помечтала артистка в гостях у «Юмор FM» и о будущем, которому посвящен форум-фестиваль, в рамках которого работает Открытая студия ГПМ Радио. К 2030 году, считает она, на улицах Москвы могут появиться роботы в человеческом обличии и, конечно, беспилотные такси. Но песни певицы, несмотря на все достижения техники, наверняка останутся в сердцах миллионов. Недаром среди ее фанатов так много молодежи.