Nansi & Sidorov рассказали историю песни «Сид и Нэнси»

Фестиваль Энерджи Горы отметил 15‑летие массовым заездом, выступлением топовых звезд и сетом от обладателя «Грэмми». Когда Imanbek встал за вертушки, случился настоящий «кайфун», говорили зрители. Под его эксклюзивный сет склоны Воробьёвых гор на время превратились в главный танцпол страны.

«Впечатления самые теплые и замечательные! Огромное спасибо за подобный опыт, несмотря на погоду, было весело, активно и атмосферно. Безумно было приятно видеть спортсменов, которые присутствовали на мероприятии, и всех гостей, которые активно меня поддерживали и наслаждались моей музыкой», – отметил после выступления музыкант.

Казахстанский диджей-феномен намекнул также на большие планы этой весной. Он собирается «двигаться также активно и масштабно, радовать слушателей новой музыкой и новыми коллаборациями».

Раскачал горы мощными битами и Hollyflame. Под его хит «Тону, тону – я в глазах твоих тону» танцевали все.

«Я впервые здесь, и это – круто. Люди катаются и наслаждаются музоном. Мне кажется, так должно быть всегда. Ведь спорт – это тоже творчество!» – заявил певец.



Nansi & Sidorov исполнили на фестивале свои лучшие хиты

Nansi & Sidorov исполнили на фестивале свои лучшие хиты и новинку этого года – «Сид и Нэнси». Трек вдохновлен припевом культовой песни Lumen и дополнен личной историей. Второй куплет вообще сложен из стихов, которыми они обменивались в начале отношений, признались артисты.

«В конфетно-букетный период мы переписывались четверостишьями, и именно их взяли за базу», – рассказали Nansi & Sidorov.

Музыка, улыбки огромного количества людей, потрясающий пейзаж – выступать на такой сцене одно удовольствие, говорили артисты. Атмосферу праздника от начала и до самого финала поддерживали ведущие шоу Joyстики. Рома Миронов и Даша Кудрич проводили интерактивы, запускали розыгрыши призов и заряжали публику позитивом.

«Огромное спасибо каждому, кто был с нами. Но мы точно не прощаемся, потому что через год обязательно повторим и встретимся на фестивале Энерджи Горы 2027!» – пообещали ведущие.