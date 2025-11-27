Константин Бурдаев: Все девушки думают, что «Ресницы» посвящены им!

Бессменный лидер «Братьев Грим» устроил драйвовый живой концерт в эфире «Авторадио» и раскрыл секреты своих главных хитов.

Этот год для группы «Братья Грим» особенный – знаменитые «Ресницы», когда-то взорвавшие чарты и сделавшие самарских музыкантов звездами первой величины, отмечают свое 20-летие. По словам Константина, композиция, ставшая «золотым стандартом» караоке-клубов страны, родилась внезапно, «как извержение вулкана». Музыкант признался, что вдохновением для хита стала реальная девушка.

Костя Грим раскрыл секреты своих главных хитов
Костя Грим раскрыл секреты своих главных хитов

«У нее были огромные ресницы, я могу сказать, что звали ее Юля, и в нее был влюблен когда-то мой брат», – поделился Костя Грим.

Однако сам артист относится к истории создания песни с юмором, отмечая интересную закономерность в реакции поклонниц.

«Все девушки, которые когда-либо с нами встречались, думают, что это им посвящено, себе присваивают», – заявил он.

«Братья Грим» спели live в радиоэфире
«Братья Грим» спели live в радиоэфире

Помимо проверенных временем хитов «Братья Грим» порадовали слушателей эксклюзивной премьерой. В эфире «Авторадио» впервые прозвучал в живом исполнении новый трек «Молоды», записанный совместно с группой Uma2rman. История этой песни оказалась не менее интересной, чем у «Ресниц» – композиция ждала своего часа 12 лет.

«Появилась песня 12 лет тому назад. Лежала в тумбочке. Я был тогда еще слишком молод, чтобы ее петь. Теперь вот откопал, посмотрел, пощупал, думаю, надо спеть, но с кем-нибудь таким же олдовым и прекрасным, как и я», – рассказал историю дуэта с Владимиром Кристовским Константин.

Костя Грим
Костя Грим

Выступление в студии стало настоящим подарком для фанатов «грим-рока» – уникального стиля группы, сочетающего поп-рок и брит-поп. Музыканты исполнили не только новинки, но и любимые публикой «Кустурицу», «Лаос» и «Самую любимую музыку».

