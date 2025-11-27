Константин Бурдаев: Все девушки думают, что «Ресницы» посвящены им!

Этот год для группы «Братья Грим» особенный – знаменитые «Ресницы», когда-то взорвавшие чарты и сделавшие самарских музыкантов звездами первой величины, отмечают свое 20-летие. По словам Константина, композиция, ставшая «золотым стандартом» караоке-клубов страны, родилась внезапно, «как извержение вулкана». Музыкант признался, что вдохновением для хита стала реальная девушка.



«У нее были огромные ресницы, я могу сказать, что звали ее Юля, и в нее был влюблен когда-то мой брат», – поделился Костя Грим.

Однако сам артист относится к истории создания песни с юмором, отмечая интересную закономерность в реакции поклонниц.

«Все девушки, которые когда-либо с нами встречались, думают, что это им посвящено, себе присваивают», – заявил он.



Помимо проверенных временем хитов «Братья Грим» порадовали слушателей эксклюзивной премьерой. В эфире «Авторадио» впервые прозвучал в живом исполнении новый трек «Молоды», записанный совместно с группой Uma2rman. История этой песни оказалась не менее интересной, чем у «Ресниц» – композиция ждала своего часа 12 лет.

«Появилась песня 12 лет тому назад. Лежала в тумбочке. Я был тогда еще слишком молод, чтобы ее петь. Теперь вот откопал, посмотрел, пощупал, думаю, надо спеть, но с кем-нибудь таким же олдовым и прекрасным, как и я», – рассказал историю дуэта с Владимиром Кристовским Константин.



Выступление в студии стало настоящим подарком для фанатов «грим-рока» – уникального стиля группы, сочетающего поп-рок и брит-поп. Музыканты исполнили не только новинки, но и любимые публикой «Кустурицу», «Лаос» и «Самую любимую музыку».