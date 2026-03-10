Хоккеист сделал предложение Карине Кросс на матче КХЛ

Избранником оказался молодой белорусский хоккеист Марк Рудаковский.

После второго периода Карину Кросс пригласили на ледовую площадку для небольшого интервью. В это время в центр арены выехал ее жених с букетом цветов и помолвочным кольцом. За трогательным моментом наблюдали тысячи, в том числе болельщики на трибунах и зрители онлайн-трансляции.

Для матчей КХЛ подобные события – редкость, что делает произошедшее еще более запоминающимся. Такой романтический поступок со стороны Рудаковского показал, что ледовая арена может быть не только местом суровой спортивной борьбы, но и площадкой для самых важных моментов в жизни.

Стоит отметить, что сам матч привлек повышенное внимание поклонников хоккея как принципиальное «динамовское» противостояние в рамках регулярного чемпионата КХЛ.



Карина Кросс

Карина Кросс — блогер, певица и актриса, одна из самых популярных инфлюенсеров русскоязычного сегмента соцсетей. Она активно развивает музыкальную карьеру, участвует в телевизионных проектах, а также является основательницей компании Kross Cosmetic. В ноябре прошлого года получила награду в Госдуме — за особый вклад в социальные инициативы.