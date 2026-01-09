Эрик Клэптон в третий раз стал дедушкой

Рут поделилась радостной новостью в своих соцсетях. Она опубликовала очаровательную фотографию маленькой девочки, завернутой в кардиган и сиреневую шапочку.

«Сесилия Роуз Клэптон-Гринвуд. Родилась 6 января в 9:21 утра, — написала она. - Мы все так любим её, и я с нетерпением жду, когда смогу поделиться с вами своей историей кесарева сечения, но я ещё не совсем готова покинуть наш мир новорожденной. Просто не могла удержаться и поделилась с вами этой фотографией перед тем, как сегодня покинуть больницу».

У Рут уже есть двое сыновей, 12 и 9 лет, от бывшего мужа Дина Бартлетта, с которым она рассталась в 2020 году.

Впоследствии она нашла свою любовь в лице британского музыканта Гринвуда в августе 2023 года.

В июле прошлого года пара объявила о том, что ждет ребенка, опубликовав трогательное видео, на котором Гринвуд нежно обнимает растущий живот Рут и демонстрирует результаты УЗИ.

«У нас будет малыш! Прошло чуть больше 12 недель, роды ожидаются в конце января 2026 года. Я так благодарна», — написала она в подписи.



Eric Clapton

Эрик Клэптон тайно стал отцом Рут во время романа с менеджером студии Ивонн Келли, будучи женатым на модели Патти Бойд. Ее существование держалось в секрете от общественности до 1991 года, когда она присутствовала на похоронах четырехлетнего сына Клэптона, Конора, который погиб, выпав из окна нью-йоркского небоскреба.

В интервью для своего специального выпуска на MTV, вышедшем через год после трагической смерти Конора, Клэптон выразил благодарность Рут, сказав: «Рут оказала мне огромную поддержку».