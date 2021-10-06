Beatles были готовы заменить Харрисона на Эрика Клэптона

Об этом стало известно из неизданного интервью Джона Леннона, которое войдет в документальный фильм «The Beatles: Get Back» от режиссера «Властелина колец» Питера Джексона. Об этом сообщило британское издание The Daily Mail.



The Beatles

В январе 1969 года Джордж Харрисон на короткое время ушел из группы, недовольный тем, что его новым песням не уделяется достаточно внимания в отличие композиций Леннона и Маккартни. Ринго Старра и Пола Маккартни эта ситуация очень беспокоила. Переживал и Джон Леннон. Он признал, что обида Харрисона была не беспочвенна, назвав ее «гнойной раной, которой мы позволили проникнуть глубже, даже не дав ему возможность сделать перевязку». Но при этом готов был поступить в сложившихся обстоятельствах очень практично и решительно.

«Думаю, если Джордж не вернется на следующей неделе, мы попросим сыграть Эрика Клэптона», — сказал он на камеру.

Харрисон, который посещал свою мать в Ливерпуле, в итоге вернулся в студию через шесть дней.

Напомним, что для подготовки фильма, который выйдет 25-27 ноября в формате шестичасового мини-сериала, Питеру Джексону был предоставлен беспрецедентный доступ к архивам времен работы над альбомом «Let It Be» — более 60 часов не издававшегося ранее видеоматериала, снятого в январе 1969 года режиссером Майклом Линдсей-Хоггом, и более 150 часов неуслышанных публикой аудиозаписей.