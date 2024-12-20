Пол Маккартни и Ринго Старр впервые за 5 лет выступили вместе

Ринго Старр и Пол Маккартни исполнили песни «Helter Skelter» и «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band». Уходя, Старр отметил, что провел отличный вечер.

«Первый выход на сцену за 50 лет... это мой оригинальный бас! 50 лет не играл в неuj и более того, специальный гость Rolling Stone: Ронни Вуд. И еще один сюрприз для тебя - могучий, единственный и неповторимый Ринго Старр!», - отметил Пол Маккартни.

Концерт в Лондоне стал для Пола последним в этом году, завершив его тур Got Back.

До этого Старр и Маккартни выходили на сцену вместе пять лет назад, в июле 2019-го на лос-анджелесском выступлении Маккартни. И тогда музыканты тоже сыграли «Helter Skelter».

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Пол Маккартни и Ринго Старр

К слову, на лондонском концерте Старр был не единственным звездным гостем: в нем также поучаствовал гитарист The Rolling Stones Ронни Вуд. «Битлов» и «роллингов» многие считают конкурентами, но это преувеличено: в 2023-м Пол Маккартни даже записал бас-гитару для альбома The Rolling Stones «Hackney Diamonds».

На выступлении в Лондоне Маккартни впервые за 50 лет сыграл на бас-гитаре Hofner 500/1, которую ему вернули в 2024 году после кражи в начале 1970-х. На ней музыкант исполнил песню «Get Back». Еще на концерте состоялся виртуальный «дуэт» с Джоном Ленноном: как и на фестивале Glastonbury-2022, Маккартни и Леннон «спели» «I’ve Got a Feeling».

Ринго Старр, тем временем, готовит к выходу альбом «Look Up» – первый с 2019 года.