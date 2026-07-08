Ринго Старр добавил еще одну награду к своей легендарной карьере, получив почетную степень от Ливерпульского университета. Барабанщику группы The Beatles ректор университета Венди Битлстоун присвоила звание почетного доктора музыки.



Ринго Стер стал почетным доктором музыки

Уроженец Ливерпуля, ныне проживающий в Лос-Анджелесе, был удостоен почетной докторской степени в области музыки на частной церемонии всего за несколько часов до начала ежегодного празднования его 86-летия, посвященного миру и любви, которое началось в парке Беверли-Хиллз. На публичное мероприятие позже собрались семья, коллеги-музыканты и сотни поклонников, а также состоялись живые выступления и послание «мира и любви», переданное «во Вселенную и за ее пределы» через спутниковую сеть Dove.

Официальное вручение награды состоялось в присутствии ректора университета Венди Битлстоун, которая высоко оценила вклад Ринго в формирование самобытности Ливерпуля и его место в мировой культуре. Она сказала:

«Для меня большая честь отметить вклад Ринго, чья влиятельная музыкальная деятельность, особенно в составе The Beatles, помогла сформировать самобытность и мировую репутацию Ливерпуля. Его вклад сыграл ключевую роль в превращении города в место, вдохновляющее людей на посещение и обучение. Для меня большая честь вручить Ринго награду сегодня и воочию убедиться в силе мира, любви и музыки».

Легенда The Beatles сказал, что эта награда имеет для него особое значение:

«Я хочу поблагодарить Ливерпульский университет за эту почетную степень и за то, что они приехали в Лос-Анджелес, чтобы вручить ее. Для меня это большая честь. Сегодня мой день рождения, и, как всем известно, я родился в Ливерпуле. Это мой родной город, и я всегда буду его любить. В последнее время я много думаю о своей жизни, и когда я решил стать барабанщиком на полную ставку, моя семья отговорила меня. И они могли быть правы! Но они не были правы – всё сложилось хорошо. Поэтому всем выпускникам в Ливерпуле я посылаю мир и любовь и хочу сказать: не бойтесь следовать своим мечтам – или сверните направо и посмотрите, куда это вас приведёт… это может привести к почётной докторской степени Ливерпульского университета».

Ректор университета профессор Тим Джонс прокомментировал:

«Ливерпульский университет является признанным авторитетом в академическом изучении творчества The Beatles, и эта почетная степень выражает наше искреннее уважение к вкладу Ринго в музыку, а также в наследие и культуру Ливерпуля. Я рад приветствовать его в университетском сообществе. В преддверии летних церемоний вручения дипломов Ринго пополнил наш список выдающихся выпускников, удостоенных почетных званий, каждый из которых играет важную роль в вдохновении наших выпускников на следующих этапах формирования их будущего».