Ринго Старр добавил еще одну награду к своей легендарной карьере, получив почетную степень от Ливерпульского университета. Барабанщику группы The Beatles ректор университета Венди Битлстоун присвоила звание почетного доктора музыки.
Уроженец Ливерпуля, ныне проживающий в Лос-Анджелесе, был удостоен почетной докторской степени в области музыки на частной церемонии всего за несколько часов до начала ежегодного празднования его 86-летия, посвященного миру и любви, которое началось в парке Беверли-Хиллз. На публичное мероприятие позже собрались семья, коллеги-музыканты и сотни поклонников, а также состоялись живые выступления и послание «мира и любви», переданное «во Вселенную и за ее пределы» через спутниковую сеть Dove.
Официальное вручение награды состоялось в присутствии ректора университета Венди Битлстоун, которая высоко оценила вклад Ринго в формирование самобытности Ливерпуля и его место в мировой культуре. Она сказала:
«Для меня большая честь отметить вклад Ринго, чья влиятельная музыкальная деятельность, особенно в составе The Beatles, помогла сформировать самобытность и мировую репутацию Ливерпуля. Его вклад сыграл ключевую роль в превращении города в место, вдохновляющее людей на посещение и обучение. Для меня большая честь вручить Ринго награду сегодня и воочию убедиться в силе мира, любви и музыки».
Легенда The Beatles сказал, что эта награда имеет для него особое значение:
«Я хочу поблагодарить Ливерпульский университет за эту почетную степень и за то, что они приехали в Лос-Анджелес, чтобы вручить ее. Для меня это большая честь. Сегодня мой день рождения, и, как всем известно, я родился в Ливерпуле. Это мой родной город, и я всегда буду его любить. В последнее время я много думаю о своей жизни, и когда я решил стать барабанщиком на полную ставку, моя семья отговорила меня. И они могли быть правы! Но они не были правы – всё сложилось хорошо. Поэтому всем выпускникам в Ливерпуле я посылаю мир и любовь и хочу сказать: не бойтесь следовать своим мечтам – или сверните направо и посмотрите, куда это вас приведёт… это может привести к почётной докторской степени Ливерпульского университета».
Ректор университета профессор Тим Джонс прокомментировал:
«Ливерпульский университет является признанным авторитетом в академическом изучении творчества The Beatles, и эта почетная степень выражает наше искреннее уважение к вкладу Ринго в музыку, а также в наследие и культуру Ливерпуля. Я рад приветствовать его в университетском сообществе. В преддверии летних церемоний вручения дипломов Ринго пополнил наш список выдающихся выпускников, удостоенных почетных званий, каждый из которых играет важную роль в вдохновении наших выпускников на следующих этапах формирования их будущего».