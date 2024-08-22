Клуб, где выступали The Beatles, стал жильем посуточно

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Ливерпульский клуб Casbah, где проходили одни из первых шоу группы The Beatles, стал пятиквартирным объектом компании Airbnb. Площадка занимается краткосрочной сдачей жилья.

Каждое помещение под клубом переоборудовано под комнату класса люкс. Все номера названы в честь участников первоначального состава квартета — Пола Маккартни, Джона Леннона, барабанщика Пита Беста и басиста Стюарта Сатклиффа.

The Beatles
The Beatles

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В каждом номере хранятся памятные вещи The Beatles — фотографии, музыкальные инструменты, постеры. Цены на проживание начинаются от 150 фунтов стерлингов за ночь (около 18 тысяч рублей).

Клуб Casbah открылся в 1959-м в подвале семейного дома Беста при помощи его матери Моны. The Beatles выступали в клубе более 40 раз, а коллектив Леннона The Quarrymen — 13 раз. В 1962-м заведение закрылось, а в 2020-м Пит занялся его реновацией.

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