Клуб, где выступали The Beatles, стал жильем посуточно

Каждое помещение под клубом переоборудовано под комнату класса люкс. Все номера названы в честь участников первоначального состава квартета — Пола Маккартни, Джона Леннона, барабанщика Пита Беста и басиста Стюарта Сатклиффа.



The Beatles

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В каждом номере хранятся памятные вещи The Beatles — фотографии, музыкальные инструменты, постеры. Цены на проживание начинаются от 150 фунтов стерлингов за ночь (около 18 тысяч рублей).

Клуб Casbah открылся в 1959-м в подвале семейного дома Беста при помощи его матери Моны. The Beatles выступали в клубе более 40 раз, а коллектив Леннона The Quarrymen — 13 раз. В 1962-м заведение закрылось, а в 2020-м Пит занялся его реновацией.