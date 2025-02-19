Вышло видео Oh Yoko! с кадрами Джона Леннона и Йоко Оно

Видеонарезка представляет собой разные сохранившиеся кинокадры общения Джона Леннона и Йоко Оно.
Джон: «Есть песня, которую я написал в 1968 году под названием «Oh Yoko!» — песня, которую легко прийти и уйти — как будто насвистываешь по переулку, чтобы встретить свою возлюбленную: «Она моя, и я всегда пою/думаю/существую/о ней». Это получилось само собой. Мои самые счастливые моменты — с тех пор, как я встретил Йоко. Самый простой способ сказать, кем является Йоко для меня, — это то, что до того, как мы встретились, мы были наполовину людьми. Существует миф о том, что люди — это половины, а другая половина находится на небе или на небесах или где-то еще, или на другой стороне вселенной, или в зеркальном отражении. Мы две половинки, и вместе мы целое. Половина того, как я думаю — музыкально, философски и во всех других отношениях — это ее влияние и как женщины, и как художника. Моя биография теперь гласит: «Родился, жил и встретил Йоко». Все, через что я прошел, стоило встречи с Йоко. Итак, если бы мне пришлось сделать все то, что я сделал в своей жизни – а именно, иметь трудное детство, трудную подростковую жизнь и удивительную бурную жизнь с Битлз, а затем, наконец, приземлиться, встретить Йоко – это того стоило. Йоко – это начало моей жизни».
Йоко: «Между нами, мы были очень проницательными. Мы все время знали, что думает другой, что скажет другой, наши ответы, все. Иногда это нервировало».
Джон: «Мы оба думаем одинаково. Мы оба были одиноки. И, кажется, у нас были одинаковые сны, когда мы были одни. Теперь я понимаю, что я всегда мечтал о том, чтобы такая женщина вошла в мою жизнь. Нельзя идти искать такие отношения. Как будто кто-то планировал это сверху».
Йоко: «Да, это было тяжело, но мы с ним не сомневались, что справимся. Волнение Джона от того, что мы делаем что-то вместе со мной как с артистом, было настолько очевидным, что у него не было времени расстраиваться из-за того, что думают люди».
Джон: «Мы хотели бы, чтобы нас запомнили как Ромео и Джульетту 1970-х».
Йоко: «Когда люди становятся циничными в отношении любви, они должны посмотреть на нас и увидеть, что это возможно».
Джон: «Нет ничего важнее наших отношений, ничего. Мы обожаем быть вместе все время, и мы оба могли бы выжить порознь, но зачем? Я не собираюсь жертвовать любовью, настоящей любовью, ради какой-то чертовой шлюхи, или друга, или бизнеса, потому что в конце концов ты остаешься один ночью. Никто из нас не хочет быть один, и ты не можешь заполнить кровать поклонницами. Я не хочу быть свингером. Как я сказал в песне, я прошел через все это, и нет ничего лучше, чем иметь кого-то, кого ты любишь, обнимающего тебя. Я полностью позитивен, и когда я негативен, у меня есть Йоко, которая так же сильна, как и я. И это помогает. И это только начало. Шестидесятые только-только проснулись утром, а мы еще даже не успели поужинать, и я не могу дождаться. Я так рад быть здесь, и это будет просто здорово, и нас будет все больше и больше, и что бы вы там ни думали, миссис Гранди из Южного Бирмингема-на-Тосте, у вас нет ни единого шанса: (a) вас там не будет, когда мы этим займемся, и (b) вам это понравится, когда вы перестанете этого бояться. Моя главная цель — чтобы мы с Йоко были счастливы и старались сделать счастливыми других людей через наше счастье. Я бы хотел, чтобы все вспоминали нас с улыбкой. Но, если возможно, как Джона и Йоко, которые создали мир во всем мире навсегда».
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