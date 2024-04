Нашлась, восстановлена и продается знаменитая гитара Джона Леннона

На протяжении 1963 и 1964 годов The Beatles переживали стремительный взлет. Дебютный альбом группы Please Please Me вышел в марте 1963 года и в мае возглавил британские чарты, где и оставался, пока не был свергнут своим преемником With the Beatles. Затем, в 1964 году, «Битлз» впервые приземлились на территории США в феврале и всего два дня спустя сделали свой исторический телевизионный дебют на шоу Эда Салливана. Тем летом группа отправилась в свое первое мировое турне, в ходе которого в течение года было еще больше концертов и записей.

В начале 65-го с песни Help! началась запись пластинки, в которую войдут песни «You've Got to Hide Your Love Away», «It's Only Love», «I've Just Seen a Face» и, конечно же, «Help!» У этих песен больше общего, чем просто появление на одной пластинке: звучание акустической 12-струнной гитары, на которой время от времени играли Джон и Джордж.



Джон Леннон с 12-струнной гитарой Framus Hootenanny на съемках Help!

Сам Леннон и еще один участник по группе The Beatles Джордж Харрисон использовали 12-струнную акустическую гитару марки Framus Hootenanny во время работы над альбомами Help!, музыка из которого использовалась в одноименной кинокартине, и Rubber Soul. Она также появляется в клипах культового рок-квартета The Beatles на песни It Is Only Love, I Have Just Seen a Face и Girl.

«Найти этот инструмент - все равно что найти потерянное произведение Рембрандта или Пикассо, [гитара] находится в отличном состоянии после того, как 50 лет пролежала на чердаке», - сказал изданию соучредитель и исполнительный директор Julien's Auctions Даррен Джулиан.

Framus «Hootenanny» 5/024 12 — 12-струнная акустическая гитара, изготовленная на заводе компании в Бубенруте, Бавария, в начале 1960-х годов. В духе джазовых гитар Framus и других производителей с арктопом, эта акустика имеет трапециевидный струнодержатель и плавающий бридж вместо обычного фиксированного основания бриджей, которое имеется в большинстве акустических систем. Вероятно, это способствует уникальному звучанию Hootenanny: теплому и лишенному средних частот, но при этом удивительно громкому.

Джон Леннон приобрел Framus Hootenanny в конце 1964 года и эта гитара дебютировала в записи во время альбома Help! на сессиях, на которых она была сфотографирована в руках Леннона и Харрисона вместе с футляром Maton, с которым он изначально был в комплекте в магазине. В рукописных заметках продюсера «Fifth Beatle» Джорджа Мартина с тех сессий записано, что Hootenanny использовалась и Ленноном, и Харрисоном в песне «You've Got to Hide Your Love Away».

Мы также слышим в «Help!» отрывки, где можно услышать, как Джон настраивает гитару перед тем, как начать играть. Еще есть песня «Girl» из «Rubber Soul», и это гитара, которую Джордж Харрисон использовал в своих партиях в «Norwegian Wood (This Bird Has Flown)». Это гитара, которую можно увидеть на фотографиях из журнала Beatles Monthly и которую играет Джон в фильме «Help!», когда The Beatles исполняют «You've Got To Hide Your Love Away».

В конце 1965 года Джон Леннон подарил гитару Гордону Уоллеру из Peter&Gordon, для которого Леннон и Маккартни писали песни. Позже Уоллер передал гитару своему менеджеру, который забрал гитару домой, бросил ее на чердак и десятилетиями не думал о ней.

Согласно предварительной оценке, стоимость музыкального инструмента находится в диапазоне $600-800 тыс., однако итоговая цена продажи Framus Hootenanny может превысить отметку в $2,4 млн, установленную ранее электроакустической гитарой Леннона Gibson J160E. Инструмент войдет в число более 1 тыс. лотов на торгах под названием Music Icons, среди которых также значатся платье певицы Тины Тернер, бас-гитара Адама Клейтона из группы U2, а также кроссовки и красные брюки солиста британской рок-группы Queen Фредди Меркьюри.

Джон Леннон - британский музыкант, поэт и композитор. Один из основателей, вокалист и гитарист группы The Beatles (1960-1970). Выпустил сольные альбомы Imagine, Mind Games, Walls and Bridges и другие. Лауреат семи премий Grammy (1965-1982; одна - посмертно) и специальной награды "Грэмми" за жизненные достижения (1991; посмертно).