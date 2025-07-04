Бьянка стала секси-Багирой и «Брендом»

Песня вдохновляет, прославляя уверенность в себе, свободу выбора и ценность личности. Это настоящий манифест для сильных и независимых женщин, которые сами управляют своей жизнью.

Лирическая героиня открыто говорит о своей самодостаточности и не приемлет никакого контроля. Каждая строчка подчёркивает ценность собственной личности и право жить так, как хочется.

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«Я не твоя мама и не твоя рабыня, я дико сильная, секси-Багира», - поет Бьянка.



Бьянка

Певица признается, что эта песня для неё очень личная. В ней отражены образы некоторых мужчин, встречавшихся на пути певицы. Это были порой слабые и инфантильные люди, а иногда даже тираны. Они желали видеть рядом женщину-маму, домохозяйку или спасателя. Но как только Бьянка понимала это, то сразу уходила. Она советует всем девушкам, которые хотят быть любимыми, поступать аналогично.