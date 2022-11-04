Бьянка станцевала «Бан-Отписку»

Песня авторства самой Татьяны Липницкой посвящена навязчивым ухажерам. В клипе Бьянка танцует то с мужчинами, то с котами, и твердо заявляет, что она - «не твоя киска».

«Мои хорошие, представляю рецепт борьбы с обманщиками и подлизами! Новая работа поднимает острую социальную тему, когда люди ради своей выгоды и денег постоянно врут, могут быть неискренними и двуличными подлизами. Порой ситуация может доходить до критической точки, когда человек не осознает, что друг или коллега его обманывает. Тогда нужно срочно предпринимать кардинальные действия - обрывать все связи с таким человеком. Я бы очень хотела, чтобы каждый человек был осознанным, трудолюбивым и добивался своего успеха благодаря упорству, усилию и таланту. Хочу пожелать всем нам чтобы нас окружали только настоящие и честные друзья, товарищи и коллеги. А жополизам и обманщикам: Бан-Отписка!», - уверена певица.



Бьянка