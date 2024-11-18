Бьянка перенесла экстренную операцию

Артистке сделали экстренную операцию 18 ноября 2024 года. Об этом 39-летняя Бьянка сама сообщила из больницы.

«Ребята, мне вырезали большой аппендицит. Я от наркоза отхожу еще. Меня привезли в красивую палату. У меня очень красивый врач. Так что все хорошо, все в порядке», — поделилась Бьянка в личном блоге.



Бьянка

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39-летняя певица в данный момент отходит от наркоза и готовится к восстановительному периоду.

Все запланированные дела на ближайшие дни Бьянка была вынуждена отменить.

Поклонники желают Бьянке скорейшего выздоровления и надеются, что она быстро восстановится.