Бьянка показала «Сочи» и «в трусах песочек»

В преддверии летних отпусков Бьянка презентовала танцевальный сингл «Сочи», продолжающий плеяду летних хитов - «Про лето», «Про лето-2» и «Весна-лето 3». В описании отдыха она зарифмовала «Сочи», «темные ночи», и, видимо, забыв о том, что все пляжи в Сочи галечные, добавила туда «в трусах песочек».

Еще одним героем песни стал жадный бойфренд, с которым она рассталась накануне отдыха.

«Собрала свой чемодан, улетаю в Сочи. Ты мне денег обещал, но ты как всегда соврал. Я так понимаю что relationship (отношения. – англ.) закончен», - поет Бьянка.



Бьянка

История повествует нам о сильной и независимой девчонке, которая бросив своего очередного бойфренда-лжеца, едет с подругами на главный курортный город России - город Сочи, танцевать до утра, наслаждаться солнцем и купаться голыми в море, забыв обо всех проблемах. Латиноамериканские мотивы в стиле «Макарена», модная считалочка для танцев на пляже и народное R&B-исполнение в куплетах, в миг создают колоритное настроение, а песня сразу «заедает» в голове у слушателя.