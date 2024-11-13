ST, Niletto, Zvonkiy и Бьянка исполнили стихи русских поэтов

Открывал вечер Александр ST Степанов вместе с Сергеем Бобунцом и “Хором первых” песней на стихотворение Владимира Орлова “Родное”, он же вместе с остальными участниками закрывал концерт новым треком на стихи Игоря Северянина “Отличной от других”.



Голос поэта

Бьянка выступила с потрясающей пронзительной музыкой на “Внимая ужасам войны” Николая Некрасова, а Niletto со своим прочтением Роберта Рождественского “Будь, пожалуйста, послабее”. В зале присутствовала дочь поэта Екатерина Рождественская. Она была очень тронута исполнением артиста.

Одним из самых лиричных и удивительно современным получился дуэт Леши Свика и RO на “Я тебе ничего не скажу” Афанасия Фета. Zvonkiy взял себе стихотворение Зинаиды Гиппиус “Апельсинные цветы”, и несмотря на очень женскую поэзию Гиппиус, получился невероятно гармоничный трек. Рэпер Eazy Trick (Евгений Плосков) из Читы использовал стихотворение Владимира Маяковского «Послушайте!», причем во время номера на огромным экранах свой текст «говорил» сам Владимир Маяковский, созданный нейросетью.



Zvonkiy

Некоторые из артистов обратились к произведениям, на которые уже созданы популярные романсы, но представили их совершенно иначе: так, MOSЯ (Моисей Бегларов) в сопровождении балета Театра имени Станиславского и ансамбля Todes взял для своего трека “Парус” Лермонтова и романс Варламова, Mary Gu исполнила “С любимыми не расставайтесь” Александра Кочеткова (известную по фильму “Ирония судьбы”), а PEGAS с оркестром театра “Геликон-опера” знаменитое стихотворение “Мне нравится, что вы больны не мной” Марины Цветаевой. Юлия Савичева и Тёма Куба блеснули в миксе на тексты Пушкина, причем Юле в дерзком костюме рок-принцессы достался текст из письма Татьяны к Евгению Онегину. Выступления всех артистов стали особенно яркими благодаря видеоряду: его разрабатывал искусственный интеллект, опираясь на прослушанное несколько десятков раз произведение.

Работая над проектом, каждый артист открывал для себя классику русской литературы, заново осмысливая поэзию сквозь призму современности.

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«Артисты знали в основном Маяковского, Пушкина, Лермонтова. Но когда они читали Фета, Гиппиус, они восклицали: "Господи, какие потрясающие тексты". Мне очень нравится рэп, и я давно мечтала соединить эту музыку со стихотворениями великих поэтов Серебряного и Золотого века. Я в восторге от того, что берутся несколько строчек знаменитого стихотворения, а дальше рэперы на их основе разворачивают свою собственную, часто очень личную историю», — рассказала генеральный продюсер проекта, лауреат премии «Тэфи» Лина Арифулина.

Художественный руководитель проекта Александр Степанов, известный как рэпер ST, помогал определиться с выбором текстов другим участникам. Он перечитал огромное количество стихов, чтобы подобрать для каждого именно то, что поможет ему по-новому раскрыться для зрителя:

“Когда я отправлял тексты, я намеренно стирал имя автора, так как все почему-то хотели сначала Есенина, а получив анонимные стихи, говорили, как это круто. Я горд за получившийся результат, и очень жду, что все эти песни получат дальнейшую жизнь, а не останутся только в рамках проекта. Уверен, что скоро миллионы девушек будут рыдать под песню Niletto на стихи Рождественского”.

Проект «Голос поэта» также стал уникальной возможностью для множества молодых людей заявить о своих талантах через призму русской поэзии. В рамках отборочного тура среди тысяч заявок жюри выбрало для участия несколько наиболее одаренных представителей молодого поколения.

Среди гостей вечера были начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Геннадьевич Новиков, депутат Екатерина Стенякина, чемпионка по боксу Светлана Андреева, а также Ольга Будина, Юлия Барановская, Екатерина Шпица, Родион Газманов, Илья Бачурин, Екатерина Рождественская, Елена Шанович и многие другие. Все они приходили с томиками стихов, чтобы поделиться любимой книгой с другими.

“У меня с собой Левитанский. Это самый кинематографичный и визуальный поэт. Он настолько красочно описывает образы, что это всё сразу предстаёт перед глазами. А вторая книга - моя собственная. У меня тоже есть поэтическая программа с музыкальным сопровождением, и на своих выступлениях я вижу, что зал меня слышит и сопереживает. Наше общество сделало новый культурный виток, и это здорово”, - отметил Родион Газманов.

Организатор проекта «Голос поэта» — Фонд развития культуры «Отражение» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.