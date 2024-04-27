Саша ST спел в День дочери о семейных ценностях

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Семья знаменитого рэпера Саши ST в полном составе посетила Детское радио и устроила шоу с живым исполнением очень личных и по-настоящему семейных треков.

В День дочери в шоу «Развивайка» на Детском радио состоялся семейный дебют рэпера Саши ST. В семье музыканта растут две девочки – четырехлетняя Эстель и трехмесячная малышка Эльза. ST исполнил вживую в радиостудии очень семейную песню «Минутами» и рассказал о связанных с ней личных переживаниях.

Саша ST отметил День дочери в радиоэфире
Саша ST отметил День дочери в радиоэфире

«Старшей четыре года – она уже маленький человечек, и когда появилась Эльза, я начал еще более отчетливо сознавать, какой взрослой стала Эстель, как быстро летит время. Важно не упускать эти мгновения – первые шаги, первые улыбки, первый визит на Детское радио, – потому что они уже не повторятся. Это бесценно, и именно об этом песня «Минутами», что время пролетит словно миг, и очень важно, несмотря на работу, дела, обязанности, как можно больше времени уделять своим детям», – заявил Александр.

В эфире прозвучал отрывок из еще одной песни артиста – «Колыбельная», которая даже еще не выпущена. Ее премьера впереди, а главным источником вдохновения вновь послужила младшая дочка, она же стала первой, на ком он тестировал новинку. Певец рассказал, как ходил и укачивал Эльзу, потихонечку придумывая мотив и изменяя его в соответствии с ее реакцией.

«По вечерам на Детском радио звучит потрясающая отбивка, когда папы разными голосами поют свои любимые колыбельные. И я так же укачивал ребенка абсолютно разными песнями. А потом подумал, что должна появиться колыбельная отца, потому что у нас чуть ниже голос и не такой широкий диапазон, как у мам», – говорит артист.

ST спел самые семейные песни
ST спел самые семейные песни

Певец также исполнил вживую трек «Папа качает», на создание которого его вдохновило появление на свет старшей дочери. Он сочинил песню в то время, когда был на карантине и мог сполна насладиться заботой о первенце. Поэтому Эстель отлично знает припев и с удовольствием подпела отцу в радиоэфире.

Несмотря на маленький возраст, Эстель уже ходит в музыкальную школу, рассказали родители. Она также занимается гимнастикой и плаванием, мечтает о балете и постоянно сочиняет песни.

Старшая дочка рэпера Эстель уже подпевает отцу
Старшая дочка рэпера Эстель уже подпевает отцу

«Она так много сочиняет, и слова, и мелодии. Это качество, на самом деле, возникло совершенно неожиданно. Просто ходит и постоянно придумывает. Не потому, что ее кто-то просит об этом или мы как-то агитируем. Возможно, это из-за того, что она очень любит выходить со мной на сцену, видит, что папа все время что-то сочиняет, и дома всегда звучит музыка», – поделился ST.

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