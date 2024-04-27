Саша ST спел в День дочери о семейных ценностях

В День дочери в шоу «Развивайка» на Детском радио состоялся семейный дебют рэпера Саши ST. В семье музыканта растут две девочки – четырехлетняя Эстель и трехмесячная малышка Эльза. ST исполнил вживую в радиостудии очень семейную песню «Минутами» и рассказал о связанных с ней личных переживаниях.



Саша ST отметил День дочери в радиоэфире

«Старшей четыре года – она уже маленький человечек, и когда появилась Эльза, я начал еще более отчетливо сознавать, какой взрослой стала Эстель, как быстро летит время. Важно не упускать эти мгновения – первые шаги, первые улыбки, первый визит на Детское радио, – потому что они уже не повторятся. Это бесценно, и именно об этом песня «Минутами», что время пролетит словно миг, и очень важно, несмотря на работу, дела, обязанности, как можно больше времени уделять своим детям», – заявил Александр.

В эфире прозвучал отрывок из еще одной песни артиста – «Колыбельная», которая даже еще не выпущена. Ее премьера впереди, а главным источником вдохновения вновь послужила младшая дочка, она же стала первой, на ком он тестировал новинку. Певец рассказал, как ходил и укачивал Эльзу, потихонечку придумывая мотив и изменяя его в соответствии с ее реакцией.

«По вечерам на Детском радио звучит потрясающая отбивка, когда папы разными голосами поют свои любимые колыбельные. И я так же укачивал ребенка абсолютно разными песнями. А потом подумал, что должна появиться колыбельная отца, потому что у нас чуть ниже голос и не такой широкий диапазон, как у мам», – говорит артист.



ST спел самые семейные песни

Певец также исполнил вживую трек «Папа качает», на создание которого его вдохновило появление на свет старшей дочери. Он сочинил песню в то время, когда был на карантине и мог сполна насладиться заботой о первенце. Поэтому Эстель отлично знает припев и с удовольствием подпела отцу в радиоэфире.

Несмотря на маленький возраст, Эстель уже ходит в музыкальную школу, рассказали родители. Она также занимается гимнастикой и плаванием, мечтает о балете и постоянно сочиняет песни.



Старшая дочка рэпера Эстель уже подпевает отцу

«Она так много сочиняет, и слова, и мелодии. Это качество, на самом деле, возникло совершенно неожиданно. Просто ходит и постоянно придумывает. Не потому, что ее кто-то просит об этом или мы как-то агитируем. Возможно, это из-за того, что она очень любит выходить со мной на сцену, видит, что папа все время что-то сочиняет, и дома всегда звучит музыка», – поделился ST.