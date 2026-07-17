Дитер Болен хочет возродить Modern Talking

«По моему мнению, это детский сад, что после стольких лет из-за чего-то, что однажды сделал Томас или я, нельзя как минимум задуматься над тем, чтобы попробовать возродить наш совместный успех», - сказал Болен в интервью газете Bild.



Дитер Болен

Издание отмечает, что такие высказывания нехарактерны для 72-летнего Болена, который после распада дуэта в 2003 году не сдерживал себя, высказываясь об Андерсе.

«Томас, конечно, мне не друг. Но я давно не ношу в себе злобу. Это давно улетучилось», - добавил Болен.

Дуэт обрел мировую популярность с выходом в октябре 1984 года дебютного сингла You’re My Heart, You're My Soul, в 1987 году он распался. Спустя 11 лет группа воссоединилась для записи новой музыки и совместных выступлений.

«Почему бы теперь снова не угодить поклонникам и не сделать что-то подобное [воссоединению в 1998 году]», - сказал музыкант.

Болен пояснил, что эта идея появилась на фоне интереса к коллективу. Так, компания-организатор концертов Live Nation регулярно предлагает музыкантам провести совместные выступления, создать мюзикл о группе или снять о ней документальный фильм.

«Не я один являюсь Modern Talking. Мы [с Андерсом] оба Modern Talking. Поэтому я спросил Томаса, хочет ли он снова сделать что-то совместно. Идея с мюзиклом кажется мне очень хорошей, Томасу, как думаю, тоже. По возможным совместным выступлениям у нас разные мнения. Я хотел бы делать это. Ради поклонников и ради нашей общей истории. История ненависти между мной и Томасом закончена уже десятилетия назад», - сказал Болен, добавив, что теперь «мяч на стороне Томаса».

Он также отметил, что группа после воссоединения могла бы выступать за рубежом, где у нее много поклонников, в том числе в Мексике, Южной Америке и Восточной Европе.