Найк Борзов: Мне всегда нравилось писать странные песни!

Найк Борзов стал гостем шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио», где в прямом эфире исполнил песни из нового альбома и анонсировал ближайшие концерты. В студии артист представил первую часть альбома ремиксов «Артишок», заглавной композицией которого стала песня «Хорошего дня». Именно она с неожиданным текстом «Я проснулся утром, отварил яички, своей собаке я заплел косички» привлекла внимание слушателей и разошлась на цитаты в соцсетях. По словам Борзова, песня родилась совершенно случайно — во время визита к парикмахеру.

«Я приехал к своему стилисту Сереже Любимову. Он фанат рыбок, у него куча собак, животных. Пока он рассказывал свои истории, я говорю: "Сейчас, минутку, подожди". Мне пришла идея. Пока ехал в такси домой, дописал второй куплет, приехал на студию и за пару часов сделал аранжировку».



Найк Борзов

К песне уже вышел мультипликационный клип — девятый в дискографии артиста, снятый режиссером Пашей Егоровым.

«Это должна быть мультипликация в безумном, ярком, весёлом стиле. Когда мне прислали первый вариант, я сказал: "Сделай так, чтобы у всех была дикая безумная улыбка. Никакой мрачности"».

В живой концерт также вошли главные хиты артиста — «Верхом на звезде», «Полет», «Лошадка», «Она одна», «Ради любви» и «Последняя песня». Особое место в программе заняла «Лошадка», которая впервые прозвучала на культовом альбоме группы «Инфекция» в 1996 году.



Найк Борзов

Кроме того, Найк Борзов анонсировал несколько событий: вторая часть «Артишока» выйдет ближе к осени, группа «Инфекция» выпустит новый альбом в августе, а 23 августа в Москве запланирован концерт коллектива. Сам артист так объяснил своё творчество:

«Мне всегда с детства нравилось писать такие песни – странные, сюрреалистические, немножечко атмосферные. А "Инфекция" – это моё увлечение срамной лирикой, которым я загорелся где-то в середине восьмидесятых. Я образовал в 1986 году группу "Инфекция", которой в этом году исполняется 40 лет, и в августе выходит новый альбом этой группы».



Найк Борзов

Также Найк Борзов пригласил слушателей «Авторадио» на сольный концерт в клуб «16 тонн» 17 июля. Программа выступления пока формируется, но артист обещает, что это будет не повторение большого фестивального сета, а уютный клубный вечер.