Найк Борзов рассказал все о кислоте в новом клипе

- Песня «Кислотный бог» была написана мной не совсем о наркотиках. Вообще, наркотики в моем понимании это не только фармацевтика. В эту категорию я отношу практически все виды порочных слабостей и зависимостей человека – потребительство, жадность, зависть, властолюбие и многое другое. Эта песня скорее о пороках. Пороках, которые захватывают людей полностью и меняют их сущность, - рассказывает музыкант. - Как бы это странно не прозвучало, песня приобрела политически-революционный характер. Возможно, на написание "Кислотного бога" меня сподвигло 100-летие Октябрьской революции, анализ событий за ней последовавших и недавние волнения в стране и мире. В общем, это все, что вы хотели знать о кислоте, но боялись спросить...