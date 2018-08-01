Борзов снял клип на песню Летова «Про Дурачка»

Таинственные, глубинные образы русского фольклора, песня-заговор, пронизывающая с первых аккордов. Известно, что Егор Летов написал её в состоянии сильного жара. Температуру под 40 он привёз из путешествия по мистическим местам Урала. Многие до сих пор считают, что именно это и стало причиной недомогания музыканта и, одновременно, его вдохновением.

Найк Борзов, обратившись к этой песне, говорит о том, что сегодня «ищет дурачок глупее себя»- звучит еще актуальнее чем в 90-ых:

«Я взялся за эту песню, потому что она показалась мне очень своевременной и символической несмотря на то, что Егор Летов написал её в 90ом году. Как мне кажется, в песне добавилось эмоциональности и экспрессии, я делал её в своём стиле. Мы работали над аранжировкой с Феликсом Бондаревым, и одной из наших главных задач было возвращение к саунду сырому, неровному и депрессивному, что, учитывая силу образов и символов, заложенных Летовым, было очень интересно. Мы шаманили с треком, разгоняя его в 21 век. Песня имеет ритуальный смысл и написана автором, по сути, на основе заговора на смерть, взятого из древнеславянской культуры. Нам было над чем подумать - меня привлекают параллельные миры и множественность Вселенной.»

Экранизацией песни, занимался режиссер Роман Крутяков. Подготовительный процесс занял несколько месяцев: от рождения идеи, поиска локации и кастинга до финального монтажа.

Роман Крутяков:

«Текст песни мистический с сильными образами, и вместо того, чтобы иллюстрировать его буквально, важно было создать видеоряд, созвучный настроению песни - тревожный и потусторонний. Самое сложное было - найти подходящую локацию, которая бы отвечала этой задаче. Мы посмотрели большое количество церквей и усадеб. Остановились на усадьбе Покровское-Стрешнево, чья атмосфера заброшенности совпала с настроением клипа.»

Егор Летов, отвечая на вопросы поклонников на официальном сайте Гражданской Обороны, признавался, что если бы снимал клип на песню «Про Дурачка», то в Венеции, во время карнавала. Видео-работа Романа Крутякова, в какой-то мере, реализовала задумку автора песни - маски, мистика, старинная усадьба (палаццо, будь мы в Венеции), все это есть в клипе Найка Борзова.