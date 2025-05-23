Найк Борзов обратил все свои лучшие песни в акустику «N2O2AC25»

В альбом вошли 20 песен, знакомых поклонникам по концертной камерной программе «Воздушная акустика». Запись пластинки проходила преимущественно в конце 2023 года, а весь следующий год Найк Борзов и его команда занимались коррекцией материала.

Помимо известных хитов, «N2O2AC25» содержит часто исполняемые на концертах песни «Полет», «Пустота» и др., а также кавер-версию песни «Я спросил у ясеня» из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», которая была издана в другом варианте еще в первом альбоме Найка Борзов «Погружение» в 1992 году. Композиции «Молекула» и «Пророчество» Найк Борзов взял для альбома в концертных акустических версиях.

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Найк Борзов

Ранее Найк Борзов раскрыл смысл названия альбома, объяснив, что в нем зашифрован кислород (как отсылка к программе «Воздушная акустика»), имя певца и его 25-летнее пребывание на профессиональной сцене. Также Найк Борзов признался, что в скором времени «N2O2AC25» выйдет на физических носителях в трех вариантах, включая винил. Кроме того, певец не исключил появления через несколько лет второй части «N2O2AC25», поскольку в этот релиз не вошли многие его хиты.

«Это не просто сборник песен, а творческий итог, переосмысленный через живое звучание, минимализм и эмоциональную честность. «N2O2Ac25» — это интимный диалог артиста с публикой, возвращение к истокам, где главное — не форма, а содержание», - говорится в пресс-релизе.