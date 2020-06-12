Найк Борзов выпустил «Каплю крови Создателя»

«Этот альбом целиком и полностью, от первой ноты и до последнего звука, спродюсирован мной единолично, чего я не делал с середины 90-х годов. В итоге работа над этим альбомом стала для меня терапевтической и даже исцеляющей. В студии я закрылся в феврале 2019, и в мае 2020 — вуаля!» - говорит Найк Борзов.
На Яндекс-музыке альбом вышел с эксклюзивными комментариями создателя. Релиз «Капля крови Создателя» выпущен на лейбле Universal music.
Концептуально альбом состоит из 4 частей: философской («Не предел», «Слышу тьму», Фрагмент»), романтической («Пойми и прости», «Прозрачная», «Волны прошлого»), мистической («Реакция на солнце», «Галлюциногенная») и духовной («Сверхновая», «Капля крови Создателя»).
Обложка нового альбома «Капля крови Создателя» навеяна работой Иеронима Босха «Сад земных наслаждений»:
«Оформление нового альбома — это отдельная история. До самого последнего момента его не было. Я обратился ко всем дизайнерам, работавшим над обложками к моим предыдущим альбомам, но материал «Капли» настолько сложен для визуализации, что никто из них не справился. И вот однажды, когда уже я совсем отчаялся и был готов к «чёрному квадрату» вместо обложки, ко мне на улице подошёл маленький, очень лохматый, но прилично одетый старичок и просто начал говорить о том, что я только недавно описал в песне «Капля крови создателя». О том, что все мы обидели Бога внутри нас, увлёкшись поиском его на стороне. Старичок говорил с легким дефектом и вместо слова Бог я все время слышал Босх. В какой-то момент я уже его не слушал, а в голове моей возникал образ обложки нового альбома».
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