Лучшие новинки недели: Агутин, Marc Ribot, Anna Asti, ВИА Гра, Борзов...

Леонид Агутин — Н.В.Л.



Леонид Агутин

Агутин выпустил милый альбом, ничего подобного ему он еще не делал. Это такой плюшевый ностальгический альбом с воспоминаниями о детстве, о тех запахах, о колыбельных, о счастье возвращаться домой. Абсолютно герметичный к нашему времени. «Альбом просто появился, и все», - говорит Леонид. И этому веришь, - все песни проникнуты одним этим ностальгическим чувством. Хитов тут нет, даже долгожданный дуэт с Анжеликой Варум про их вечные «уходы друг от друга» довольно пресный, хотя на концертах зайдет.

Оценка: 7/10.

Найк Борзов — N2O2AC25

Найк Борзов собрал свои лучшие и редкие песни, и переиграл их в акустике, а потом в студии довел до почти совершенства. Этот релиз необязателен для непоклонников Борзова, но мне, например, его меланхоличная романтика часто нравится. Вообще Борзов в акустике мне больше нравится, чем в электрике (и Чиж тоже, например). А для фанатов Борзова это просто бесценный релиз, учитывая, с каким отменным качеством он записан. И да, «Лошадка» везет-таки кокаин…

Оценка: 7/10

ВИА Гра — Galileo

Да, ВИА Гра решением Константина Меладзе закрывается навсегда. Многие так: а что, она еще жива? Жива, и вполне себе релизы выходят. А вот с концертами беда, так что финансовая модель рушится. И проще сбросить эту ношу, чем гальванизировать. Трек Galileo, спетый дуэтом (третья девушка куда-то отвалилась) вполне себе отличная песня Константина Меладзе. Но было бы лучше отдать ее Полине Гагариной, она довела бы ее до ума.

Оценка: 6/10

Marc Ribot - Map of a Blue City

Великий гитарист Марк Рибо (у нас его больше знают по записям с «Аукцыоном») впервые в жизни запел, и даже выпустил целый альбом. О чем играть, когда ты можешь сыграть буквально любую музыку в мире лучше всех остальных? Марк Рибо играет ну самую простую музыку, какую только можно ждать от него — незатейливые блюзики, что-то вообще под одну гитарку. Поет он хреново, и тембра нет. Так что это добро на любителя.

Оценка: 3/10.

Моральный кодекс — Солнце

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Давно ничего не выпускавший «Кодекс» вдруг разродился почти новой (если на концерты не ходить) песней. Звучит все так же роскошно. Павел Жагун сочинил тут историю, что солдат уходит аты-баты, а возвращается — и тут солнце на стенах домов. Почти плакать хочется. Зато все честно сыграно, этого от музыкантов МК и ждешь.

Оценка: 8/10.

Anna Asti — Гроза

Это не Дима Лорен, песни которого принесли Асти ее славу и нынешний супер-статус. И вообще песен Лорен в новом альбоме, который ждем, - не будет. И Анна Асти тут совсем другая. Нет той мощной песенной энергетики. И сразу ощущаются недостатки вокальной подачи певицы, - малый диапазон, тембральная бедность, их не скрыть. Хотя сведением и мастерингом явно занимались те же люди (не удивлюсь, если Настя Миллер). Уже и не знаю, что от будущего альбома ждать…

Оценка: 5/10.

Клава Кока - До весны

Забавно, что на следующий день после признания «Исполнительницей года» на Ру-ТВ выходит именно такая песня. Сделанная на «я так вижу». Ну халтура как она есть. Про исполнительское мастерство промолчу… При всей моей симпатии к Коке — это гумус.

Оценка: 1/10.

Mia Boyka - Изумруд

Миа Бойка продолжает окучивать эстетику группы «Фабрика», - но в «новой искренности». Перечисляет негодных поклонников, себя называет изумрудом. Почти все ноты на концах фраз подтягивает как уши осла (представляю, как чертыхаются ее звукачи). Еще и придыхание делает не там, где надо бы. Девочка перспективная, но пока до жути непрофессиональная. Хотя она старается.

Оценка: 2/10.

Гуру КЕН