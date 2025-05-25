Лучшие новинки недели: Агутин, Marc Ribot, Anna Asti, ВИА Гра, Борзов...

Леонид Агутин — Н.В.Л.
Альбом. Латино-поп, баллада.
Агутин выпустил милый альбом, ничего подобного ему он еще не делал. Это такой плюшевый ностальгический альбом с воспоминаниями о детстве, о тех запахах, о колыбельных, о счастье возвращаться домой. Абсолютно герметичный к нашему времени. «Альбом просто появился, и все», - говорит Леонид. И этому веришь, - все песни проникнуты одним этим ностальгическим чувством. Хитов тут нет, даже долгожданный дуэт с Анжеликой Варум про их вечные «уходы друг от друга» довольно пресный, хотя на концертах зайдет.
Оценка: 7/10.
Найк Борзов — N2O2AC25
Альбом. Акустический рок, баллада.
Найк Борзов собрал свои лучшие и редкие песни, и переиграл их в акустике, а потом в студии довел до почти совершенства. Этот релиз необязателен для непоклонников Борзова, но мне, например, его меланхоличная романтика часто нравится. Вообще Борзов в акустике мне больше нравится, чем в электрике (и Чиж тоже, например). А для фанатов Борзова это просто бесценный релиз, учитывая, с каким отменным качеством он записан. И да, «Лошадка» везет-таки кокаин…
Оценка: 7/10
ВИА Гра — Galileo
Песня. Поп.
Да, ВИА Гра решением Константина Меладзе закрывается навсегда. Многие так: а что, она еще жива? Жива, и вполне себе релизы выходят. А вот с концертами беда, так что финансовая модель рушится. И проще сбросить эту ношу, чем гальванизировать. Трек Galileo, спетый дуэтом (третья девушка куда-то отвалилась) вполне себе отличная песня Константина Меладзе. Но было бы лучше отдать ее Полине Гагариной, она довела бы ее до ума.
Оценка: 6/10
Marc Ribot - Map of a Blue City
Альбом. Рок, блюз, баллада.
Великий гитарист Марк Рибо (у нас его больше знают по записям с «Аукцыоном») впервые в жизни запел, и даже выпустил целый альбом. О чем играть, когда ты можешь сыграть буквально любую музыку в мире лучше всех остальных? Марк Рибо играет ну самую простую музыку, какую только можно ждать от него — незатейливые блюзики, что-то вообще под одну гитарку. Поет он хреново, и тембра нет. Так что это добро на любителя.
Оценка: 3/10.
Моральный кодекс — Солнце
Песня. Рок.
Давно ничего не выпускавший «Кодекс» вдруг разродился почти новой (если на концерты не ходить) песней. Звучит все так же роскошно. Павел Жагун сочинил тут историю, что солдат уходит аты-баты, а возвращается — и тут солнце на стенах домов. Почти плакать хочется. Зато все честно сыграно, этого от музыкантов МК и ждешь.
Оценка: 8/10.
Anna Asti — Гроза
Песня. Поп.
Это не Дима Лорен, песни которого принесли Асти ее славу и нынешний супер-статус. И вообще песен Лорен в новом альбоме, который ждем, - не будет. И Анна Асти тут совсем другая. Нет той мощной песенной энергетики. И сразу ощущаются недостатки вокальной подачи певицы, - малый диапазон, тембральная бедность, их не скрыть. Хотя сведением и мастерингом явно занимались те же люди (не удивлюсь, если Настя Миллер). Уже и не знаю, что от будущего альбома ждать…
Оценка: 5/10.
Клава Кока - До весны
Песня. Поп.
Забавно, что на следующий день после признания «Исполнительницей года» на Ру-ТВ выходит именно такая песня. Сделанная на «я так вижу». Ну халтура как она есть. Про исполнительское мастерство промолчу… При всей моей симпатии к Коке — это гумус.
Оценка: 1/10.
Mia Boyka - Изумруд
Песня. Поп.
Миа Бойка продолжает окучивать эстетику группы «Фабрика», - но в «новой искренности». Перечисляет негодных поклонников, себя называет изумрудом. Почти все ноты на концах фраз подтягивает как уши осла (представляю, как чертыхаются ее звукачи). Еще и придыхание делает не там, где надо бы. Девочка перспективная, но пока до жути непрофессиональная. Хотя она старается.
Оценка: 2/10.
Гуру КЕН
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