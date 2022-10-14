«Рада и Терновник» - «Всем, кто идет по небу»

Союз Мьюзик, 2022.

Жанр: фолк-рок, арт-рок, инди-рок.

Вообще это самый восхитительный по части инструментала альбом «Рады и Терновника», хотя и ранее они не терзали уши. Все прописано здраво и технично. Но тут есть ощущение, что соляками группа пытается сказать нечто большее, чем в текстах.

Альбом из 7 песен, но они выглядят вневременными. Их смело можно определить в разряд «арт-рок», и пусть лежат там десятилетиями. Нет, откровениями в духе «Нет войне» эти песни не порадуют, но они удивительно четко фиксируют атмосферу «до войны».







Рада и Терновник

Упругая бас-гитара Николая Котовского — скорее плюс на фоне клавишных и терменвокса и бэков Владимира Анчевского. Тут гуляет энергия. Работа бэк-вокалистки Милы Кикиной в трех треках превосходна.

Тут нет радио-хитов. Это продуманный цельный альбом, в котором нет неровностей и провисов. Он такой, какой он есть.

Гуру КЕН