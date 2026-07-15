Владимир Преображенский - Magic Hands of Victoria

За 25-летнюю историю этой московской группы чего только не было, и всегда было решительно интересно за этим наблюдать. Начинали с русского рока в духе раннего БГ, потом несколько раз меняли свою стилистику. А потом Преображенский съездил в Юго-Восточную Азию, включая Тибет, провел там немало времени, и вернулся с идеями восточной культуры. И вот сначала группа выдала ориентальный альбом «Азиатская шкатулка», а теперь вышел сольник в том же духе.

Важная особенность Magic Hands of Victoria, который верно переводить как «Волшебные руки Виктории», - он инструментальный. Тут не песни, а композиции. Каждая, как принято в нью-эйдже, четко названа по вектору настроения: тут тебе и «Китайские грёзы», и «Нет причин для беспокойства», и даже «Йога в райском саду с экзотическими птицами». Читаешь название, и сразу понимаешь, о чем под такую музыку следует думать.

«Музыка для медитации, релаксации, массажа», как верно подмечает сам автор. Тут полно долгих мечтательных падов и задумчивых арпеджио, и полный набор соответствующих звуков колокольчиков, тибетских чаш, прочих восточных инструментов. Что интересно, все это сыграно на синтезаторе, без живых инструментов, но синты подобраны весьма реалистичные на западное ухо.



Владимир Преображенский

Мне показалось, что в этом альбоме (в отличие от спорной «Азиатской шкатулки») Преображенской заново переизобрел себя. Эта музыка звучит весьма органично, - в духе «приехал европеец в Тибет и проникся», - а почему и нет, собственно? Это крепко сыграно (наконец-то). Весь альбом сконструирован цельным, без провисов, абсолютно атмосферным. Это отличная работа в заданном жанре.

В концертном плане много зрителей на такую музыку не соберешь, да и как ее играть? Под полный плюс? Зато есть некоторые надежды, что найдутся любители такой музыки и на Востоке, и на Западе на стримингах. Не зря же и альбом, и все треки подписаны по-английски. Экспортный продукт? Почему нет. Хотя такого нью-эйджа на мировых стримингах уже немало, но попытаться стоит. Отличный качественный альбом на любителя.

8/10

Гуру КЕН