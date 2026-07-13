Московские власти потребовали от Navai 91 т.р. после крушения его Ferrari

«Суд зарегистрировал иск Государственного казенного учреждения города Москвы — Центр организации дорожного движения Правительства Москвы (ГКУ ЦОДД) к Бакирову», — уточнили в пресс-службе Московского городского суда.



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Отмечается, что в начале мая певец на автомобиле марки Ferrari совершил ДТП на Зубовском бульваре. В результате были повреждены: транспортная колонка, светофор, удлинитель на колонку и два дорожных знака.

Согласно уточненному сметному расчету, сумма ущерба с учетом проведенных ремонтных работ составила 91 тысячу 282 рубля. Истец просит взыскать с певца эту сумму.