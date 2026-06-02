Южнокорейскому певцу Psy грозит тюрьма

Psy подозревается в том, что в период с 2022 по 2025 год он отправлял в одну из больниц Сеула своего менеджера и других людей, чтобы они получили рецепт, а потом купили психотропные препараты для лечения бессонницы, тревожных расстройств и депрессии. Сам певец не проходил перед этим личного осмотра у врача.



В соответствии с южнокорейским законодательством выписать пациенту рецепт на подобное лекарственное средство может лишь лично осмотревший его врач, а воспользоваться этим рецептом может только сам пациент.

«Согласно медицинскому праву, за подобное нарушение можно получить приговор в виде лишения свободы сроком до года или денежный штраф в размере до 10 миллионов вон (порядка 6,6 тысяч долларов США - ред.)», - говорится в сообщении Ренхап.

Как отмечается, расследование в отношении Psy началось летом прошлого года, а 29 мая 2026 года полицейское управление сеульского района Содэмунгу передало дело в прокуратуру. При этом, уточняет агентство, помимо самого певца обвинения предъявлены также еще пяти подозреваемым, включая врача, выписавшего рецепт на препараты, и менеджера артиста.

Согласно информации Ренхап, ранее в августе 2025 года Psy заявлял, что действительно отправил другого человека купить лекарства "по ошибке", но утверждал, что сам рецепт на препарат за него никто не получал.

Представляющая певца продюсерская компания P Nation заявила, что артист намеревается и дальше сотрудничать со следствием.