«Потап и Настя» воссоединяется

Видео про эту новость появилось в соцсетях артистов.

«Рано или поздно любая история обретает свой конец. Сегодня обретёт свой конец пауза, на которую мы поставили дуэт 9 лет назад», — сказали Потап и Настя.



«Потап и Настя» 10 лет назад

Артисты объявили о возобновлении деятельности дуэта и сразу анонсировали концерт в Нью-Йорке 19 декабря.

В начале мая Потап и Настя объявили о разрыве отношений спустя 20 лет вместе. Подробности расставания артисты сообщать не стали, однако СМИ пишут, что Потапенко ушёл от неё к бывшей жене украинского музыканта Алексея Завгороднего из группы «Время и Стекло».

Некогда Потап и Каменских были суперзвёздами, но после 2014 года прекратили выступления в России, а с началом СВО отказались от хитов на русском языке. Сначала они уехали в Европу, а затем в Америку, где зарабатывали на жизнь выступлениями в барах Нью-Йорка, Филадельфии, Лос-Анджелеса и Майами. Сейчас, впрочем, опять не идет речи о возобновлении концертов в России или на Украине. Артисты по-прежнему готовы выступать только в нейтральных странах.